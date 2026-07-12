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12.07.2026 18:29

Ο Τσατραφύλλιας απαντά στον Κολυδά: Το πρόβλημα της ΕΜΥ δεν ξεκίνησε χθες

12.07.2026 18:29
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Η κριτική του Θοδωρή Κολυδά στην διοίκηση της ΕΜΥ, έφερε και την απάντηση του Γιώργου Τσατραφύλλια.

Ο μετεωρολόγος απάντησε στην κριτική του πρώην διευθυντή του Οργανισμού, ο οποίος έβαλε κατά της διοίκηση για το γεγονός ότι αποφάσισε να σταματήσει την 7ημερη πρόγνωση.

Ο Τσατραφύλλιας συμφώνησε με την άποψη ότι είναι λάθος η επιλογή, ωστόσο ανέφερε ότι το πρόβλημα δεν ξεκίνησε με την τωρινή διοίκηση…

«Ο περιορισμός της επταήμερης πρόγνωσης είναι λανθασμένη επιλογή. Το πρόβλημα, όμως, δεν ξεκίνησε τώρα και δεν περιορίζεται σε ένα προγνωστικό προϊόν. Τα τελευταία χρόνια η ΕΜΥ δεν έχει ακολουθήσει με την απαιτούμενη ταχύτητα τις εξελίξεις στην τεχνολογία, στην ψηφιακή ενημέρωση και στην επικοινωνία με τον πολίτη. Η παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παραμένει ανεπαρκής, η ιστοσελίδα της παρουσιάζει σοβαρές δυσλειτουργίες, ενώ επιστημονικά προϊόντα, όπως τα κλιματικά δελτία, δεν δημοσιεύονται πάντοτε με τη συνέπεια που αρμόζει σε μια Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παράλληλα, απουσιάζει μια συστηματική και δημόσια επαλήθευση των προγνώσεων, με μετρήσιμα στοιχεία για την ακρίβεια των αριθμητικών μοντέλων και τη συμβολή της ανθρώπινης επιστημονικής παρέμβασης» ανέφερε αρχικά.

«Υπάρχει όμως και ένα ακόμη σοβαρότερο θεσμικό κενό: η μη κατοχύρωση του επαγγέλματος του μετεωρολόγου. Σήμερα μπορεί σχεδόν οποιοσδήποτε να εμφανίζεται δημόσια ως μετεωρολόγος, χωρίς σαφή επιστημονικά και επαγγελματικά κριτήρια. Η ΕΜΥ, ως ο επίσημος εθνικός μετεωρολογικός φορέας, δεν μπορεί να παραμένει απλός παρατηρητής. Οφείλει να αναλάβει πολύ πιο σθεναρό και πρωταγωνιστικό ρόλο στην κατοχύρωση του επαγγέλματος, στη θέσπιση συγκεκριμένων επιστημονικών προσόντων και κανόνων δεοντολογίας, καθώς και στην προστασία της έγκυρης μετεωρολογικής ενημέρωσης από την αυθαίρετη χρήση του τίτλου. Η χώρα δεν χρειάζεται ούτε μια ΕΜΥ που απλώς αναμεταδίδει αυτοματοποιημένους χάρτες ούτε έναν οργανισμό εγκλωβισμένο σε πρακτικές προηγούμενων δεκαετιών. Χρειάζεται μια σύγχρονη, εξωστρεφή και επιστημονικά ισχυρή Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Χρειάζεται: άμεση αποκατάσταση της επιστημονικά επεξεργασμένης πρόγνωσης περισσότερων ημερών, επαρκή στελέχωση των επιχειρησιακών βαρδιών, αξιόπιστο δίκτυο παρατηρήσεων και ραδιοβολίσεων, σύγχρονη ιστοσελίδα και εφαρμογή, ουσιαστική παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τακτικά κλιματικά δελτία, ελεύθερα και εύχρηστα δεδομένα, καθημερινή επαλήθευση και δημοσιοποίηση της επίδοσης των προγνώσεων» πρόσθεσε.

Καταλήγοντας, ο Γ. Τσατραφύλλιας, είπε πως η ΕΜΥ «θα ανακτήσει το κύρος της με έργο για όσα οφείλει να προσφέρει. Και όσο παραμένει θεατής στην τεχνολογική εξέλιξη και στην κατοχύρωση του επαγγέλματος του μετεωρολόγου, η στασιμότητα θα συνεχίζει να υπονομεύει τον ίδιο τον θεσμικό της ρόλο»

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