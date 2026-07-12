Χιλή: Οδηγός έπεσε πάνω σε πλήθος και σκότωσε 8 άτομα σε φεστιβάλ (Video)

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Ένας οδηγός παρέσυρε περαστικούς σε ένα φεστιβάλ την Κυριακή (12/7) στη Χιλή, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 8 άτομα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας έχασε τον έλεγχο του οχήματός του στο φεστιβάλ της πόλης Βίνα ντελ Μαρ, όπως δήλωσε στο AFP, αξιωματικός της αστυνομίας.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι ο δράστης οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα σε δρόμο που βρίσκεται δίπλα στον χώρο του φεστιβάλ.