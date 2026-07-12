Πάπας Λέων για ΗΠΑ και Ιράν: «Οι άνεμοι του πολέμου σπέρνουν βία, τρόμο και θάνατο»

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Παρέμβαση για τη νέα κλιμάκωση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έκανε ο Πάπας Λέων, εκφράζοντας τη βαθιά ανησυχία του για τις συνέπειες των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία και σε άλλες περιοχές του κόσμου.

Σε ανάρτησή του στο X, ο ποντίφικας προειδοποίησε ότι οι «άνεμοι του πολέμου» συνεχίζουν να «σπέρνουν βία, τρόμο και θάνατο», την ώρα που οι νέες επιθέσεις εντείνουν τους φόβους για περαιτέρω διεύρυνση της σύγκρουσης.

Ο Πάπας Λέων επανέλαβε την έκκλησή του προς τις εμπλεκόμενες πλευρές να επιμείνουν στην οδό του διαλόγου, της συνάντησης και της διπλωματίας, αποφεύγοντας κινήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέα αιματοχυσία.

«Ανανεώνω την ελπίδα μου ότι θα επιμείνουμε στον δρόμο του διαλόγου, της συνάντησης και της διπλωματίας», έγραψε χαρακτηριστικά.

Unfortunately, the winds of war are blowing once again in the Middle East, in Ukraine and in many other parts of the world, sowing violence, terror and death, and once again affecting many innocent people. Let us not allow these winds to extinguish the flame of hope and peace,… — Pope Leo XIV (@Pontifex) July 12, 2026

Όπως τόνισε, αυτή είναι η μοναδική οδός που μπορεί να οδηγήσει σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, μέσα σε ένα περιβάλλον συμφιλίωσης, αμοιβαίας ασφάλειας και σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

«Είναι ο μόνος δρόμος που μπορεί να οδηγήσει σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, στην οποία οι λαοί θα μπορούν να ζουν με συμφιλίωση, αμοιβαία ασφάλεια και σεβασμό στην αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου», ανέφερε.

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