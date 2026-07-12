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ΚΟΣΜΟΣ

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12.07.2026 22:21

Τραγωδία στην Πάφο: Νεκρό δίχρονο αγόρι που έπεσε από τον 4ο όροφο ξενοδοχείου

12.07.2026 22:21
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Τραγικό θάνατο βρήκε το απόγευμα της Κυριακής (12/7) στην τουριστική περιοχή της Πάφου, δίχρονο παιδί το οποίο βρισκόταν στην Κύπρο για διακοπές με τους γονείς του.

Σύμφωνα με τη philenews.com η οικογένεια των Βρετανών τουριστών διαμένει σε ξενοδοχείο της παραλιακής περιοχής Κάτω Πάφου-Χλώρακας και η τραγωδία συνέβη όταν, όπως φαίνεται από τις πρώτες εξετάσεις της Αστυνομίας, το δίχρονο αγοράκι διέλαθε της προσοχής των οικείων του και έπεσε στο κενό από το μπαλκόνι του δωματίου τους, στον τέταρτο όροφο της οικοδομής, λίγα λεπτά μετά τις 6.00μμ.

Στη σκηνή κλήθηκε ασθενοφόρο από το Νοσοκομείο Πάφου, όταν όμως οι νοσηλευτές έφθασαν στη σκηνή διαπίστωσαν ότι το παιδί δεν επανερχόταν. Στο Νοσοκομείο Πάφου όπου μεταφέρθηκε οι επί καθήκοντι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατο του.

Στο σημείο έφθασαν μέλη του ΤΑΕ Πάφου και άρχισαν έρευνες για τα γεγονότα που οδήγησαν στο τραγικό συμβάν. Λαμβάνονται καταθέσεις, τόσο από τους γονείς του παιδιού, όσο και από άλλα άτομα που βρίσκονταν στο ξενοδοχείο την ώρα εκείνη.

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