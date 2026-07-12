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12.07.2026 23:45

Βενεζουέλα: Στους 4.490 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τον διπλό σεισμό

12.07.2026 23:45
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Στους 4.490 αυξήθηκε ο απολογισμός των νεκρών από το διπλό σεισμό της 24ης Ιουνίου στη Βενεζουέλα, όπως ανακοίνωσε σήμερα μέσω του λογαριασμού του στο Telegram o πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροντρίγκες.

Ο επίσημος αριθμός των τραυματιών παραμένει στους 16.740, ενώ 6.462 άνθρωποι έχουν διασωθεί.

Ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν μείνει άστεγοι ανέρχεται σε 17.907, σύμφωνα με τα στοιχεία.

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