Βενεζουέλα: Στους 4.490 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τον διπλό σεισμό

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Στους 4.490 αυξήθηκε ο απολογισμός των νεκρών από το διπλό σεισμό της 24ης Ιουνίου στη Βενεζουέλα, όπως ανακοίνωσε σήμερα μέσω του λογαριασμού του στο Telegram o πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροντρίγκες.
Ο επίσημος αριθμός των τραυματιών παραμένει στους 16.740, ενώ 6.462 άνθρωποι έχουν διασωθεί.
Ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν μείνει άστεγοι ανέρχεται σε 17.907, σύμφωνα με τα στοιχεία.
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