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13.07.2026 00:41

Καναδάς: Συνεχίζονται οι έρευνες για τους πυροβολισμούς στο Τορόντο – Ακυρώθηκε το φεστιβάλ μετά το περιστατικό με τους δύο νεκρούς

13.07.2026 00:41
police-car-lights

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Η αστυνομία του Τορόντο συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό του ή των υπόπτων που εμπλέκονται στους φονικούς πυροβολισμούς οι οποίοι σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου σε φεστιβάλ λάτιν μουσικής στην καναδική πόλη. Από την ανταλλαγή πυρών στον χώρο του φεστιβάλ «Salsa on St. Clair» σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι και τραυματίστηκαν σοβαρά ακόμη τέσσερις, σύμφωνα με την ανακοίνωση των αστυνομικών αρχών. Το φεστιβάλ, που πραγματοποιούνταν σε δρόμο του Τορόντο και είχε προσελκύσει περισσότερους από 13.000 επισκέπτες, ολοκληρώθηκε πρόωρα μετά το περιστατικό.

Ο δημοτικός σύμβουλος του Τορόντο, Τζος Μάτλοου, ανέφερε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X ότι η αστυνομία συνεχίζει την έρευνά της στον χώρο, ενώ επιβεβαίωσε πως η τελευταία ημέρα της διοργάνωσης, που ήταν προγραμματισμένη για την Κυριακή, ματαιώθηκε.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ εξέφρασε τη «φρίκη» του για το περιστατικό μέσω του λογαριασμού του στο X.

Η αστυνομία του Τορόντο δεν είχε σήμερα το μεσημέρι καμιά καινούρια πληροφορία για να γνωστοποιήσει σχετικά με την πρόοδο της έρευνας. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, «υπήρξε μια ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε δύο άτομα και δύο πυροβόλα όπλα βρέθηκαν στο χώρο», είχε δηλώσει χθες το βράδυ ο υπαρχηγός της αστυνομίας της πόλης Φρανκ Μπαρέντο. Δεν διευκρίνισε ωστόσο αν οι δράστες των πυροβολισμών ήταν οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν.

Ερωτηθείς σχετικά με τα πρόσωπα που αναζητούνται, «δεν απέκλεισε» το ενδεχόμενο να εμπλέκονται περισσότερα άτομα από τα δύο που αναφέρονται. «Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμιά σύλληψη», δήλωσε ακόμα, κάνοντας λόγο για μια πολύ «περίπλοκη» και «χαοτική» κατάσταση. Ζήτησε από τους συμμετέχοντες στο φεστιβάλ να στείλουν στην αστυνομία οποιαδήποτε φωτογραφία θα επέτρεπε να προχωρήσει η έρευνα.

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ΔΕΥΤΕΡΑ 13.07.2026 00:47
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