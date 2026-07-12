Λεωφόρος Ποσειδώνος: Τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου – Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία

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Κυκλοφοριακά προβλήματα προέκυψαν στη Λεωφόρο Ποσειδώνος και συγκεκριμένα στο στο ρεύμα προς Αθήνα, όπου το βράδυ της Κυριακής (12/7) σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα με ανατροπή ΙΧ.
Στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις της Τροχαίας και αρμόδιες υπηρεσίες για τη διαχείριση του περιστατικού και την αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας.
Οι οδηγοί που κινούνται στην παραλιακή λεωφόρο καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και, εφόσον είναι δυνατόν, να επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ενέργειες απομάκρυνσης του οχήματος.
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