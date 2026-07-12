Γαλλία: «Εξαιρετικά σφοδρή» πυρκαγιά ξέσπασε στο δάσος του Φοντενεμπλό, κοντά στο Παρίσι

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Φωτιά που ξέσπασε αργά σήμερα το απόγευμα στο δάσος του Φοντενεμπλό, περίπου 60 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Παρισιού, είναι «εξαιρετικά σφοδρή».

Η ανάπτυξη των πυροσβεστικών αεροπλάνων στην περιφέρεια του Παρισιού γίνεται «για πρώτη φορά», δήλωσε από την πλευρά του ο αντισυνταγματάρχης Ερίκ Μπροκαρντί, εκπρόσωπος της Εθνικής Ομοσπονδίας Πυροσβεστών Γαλλίας.

🔥 On ne pensait pas voir cela un jour en Seine-et-Marne. Un pyrocumulus est actuellement en formation au-dessus de la forêt de Fontainebleau



☁️ Ce type de nuage se forme uniquement au-dessus d'incendies particulièrement intenses. La chaleur dégagée par les flammes génère de… pic.twitter.com/672TmQZciE — Association Prévention & Signalement Feux De Forêt (@asso_psfdf) July 12, 2026

Η φωτιά, που εκδηλώθηκε προς την κατεύθυνση της κοινότητας του Νουαζί-συρ-λ’Εκόλ, έχει κάψει δεκάδες στρέμματα, διευκρινίσθηκε από εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής. Δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα θα ενισχύσουν επίσης τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στον αυτοκινητόδρομο A6, που συνδέει το Παρίσι με τη Λιόν και τη νοτιοανατολική Γαλλία, ενώ προβλήματα και σημαντικές καθυστερήσεις υπάρχουν και στην κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας που συνδέουν το Παρίσι με τη Λιόν, έκανε γνωστό ο υπουργός Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό.

🔴🇫🇷 INFO – Un feu est actuellement signalé aux abords de l’A6, entre Fontainebleau et Villabé.



A6 bloquée

Impacts sur le ferroviaire #IledeFrance #feu #canicule #Fontainebleau pic.twitter.com/I4Y0nKMNYY July 12, 2026

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