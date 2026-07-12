Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ χτυπούν το νότιο Ιράν ξανά λόγω Ορμούζ, αντιδρά η Τεχεράνη

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Νέα πλήγματα πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο νότιο Ιράν το απόγευμα της Κυριακής, με στόχους στην περιοχή του λιμανιού Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κεσμ.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι επιθέσεις προκάλεσαν ισχυρές εκρήξεις, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Ιρανικές πηγές αναφέρουν ότι εκτοξεύθηκαν συνολικά 11 πύραυλοι, εκ των οποίων οι 10 είχαν ως στόχο το νησί Κεσμ.

🚨 BREAKING:



🇺🇸🇮🇷 U.S. Army conducted multiple strikes on Iranian targets around the Strait of Hormuz, including missile systems, air defenses, and IRGC speedboats.



Source: @BarakRavid / Writer: Samuelpic.twitter.com/ap84BV1Mjx https://t.co/CyAMPGYrPQ — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 12, 2026

Από την πλευρά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν τις επιχειρήσεις, διευκρινίζοντας ότι επλήγησαν στρατιωτικοί στόχοι, όπως εκτοξευτήρες πυραύλων και αντιαεροπορικά συστήματα στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Αντιφατικές πληροφορίες για το Στενό του Ορμούζ

Την ίδια ώρα, σύγχυση επικρατεί γύρω από την κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ, καθώς Τεχεράνη και Ουάσινγκτον παρουσιάζουν αντικρουόμενες εκτιμήσεις.

Η ιρανική πλευρά υποστηρίζει ότι η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδος έχει κλείσει, ως απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις. Αντίθετα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Στενό παραμένει ανοικτό και ότι η ναυσιπλοΐα διεξάγεται χωρίς περιορισμούς.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και είναι σε θέση να διασφαλίσουν την ασφαλή και ελεύθερη διέλευση όλων των εμπορικών και στρατιωτικών πλοίων από την περιοχή.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε μία ημέρα μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ αμερικανικών και ιρανικών δυνάμεων και ενώ η Τεχεράνη είχε ανακοινώσει το κλείσιμο του Στενού, επικαλούμενη επίθεση σε πλοίο που κινούνταν στη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό. Η εξέλιξη αυτή εντείνει την αβεβαιότητα γύρω από τη συμφωνία αποκλιμάκωσης που είχε επιτευχθεί μεταξύ των δύο πλευρών στις 17 Ιουνίου.

Έκκληση για αυτοσυγκράτηση

Μέσα στο κλίμα αυξημένης έντασης, ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ, ο οποίος διαδραματίζει διαμεσολαβητικό ρόλο, απηύθυνε νέα έκκληση προς τις δύο πλευρές να αποφύγουν περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση και να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης.

«Το Ορμούζ είναι στρατηγικό αποτρεπτικό μέσο»

Σαφές μήνυμα έστειλε και ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάε, ο οποίος χαρακτήρισε το Στενό του Ορμούζ κρίσιμο παράγοντα της εθνικής ασφάλειας της χώρας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ISNA, ο Ρεζάε δήλωσε ότι «το Στενό του Ορμούζ είναι πιο σημαντικό από δεκάδες ατομικές βόμβες» και διαβεβαίωσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα προστατεύσει τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό.

Σε νεότερες δηλώσεις του, που μετέδωσε το πρακτορείο Tasnim, υπογράμμισε ότι το Ορμούζ αποτελεί βασικό στοιχείο της αποτρεπτικής στρατηγικής του Ιράν, τονίζοντας πως η χώρα θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα εθνικά της συμφέροντα και την ασφάλειά της, αξιοποιώντας τις αμυντικές της δυνατότητες και τη συνολική ισχύ της.

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