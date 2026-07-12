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12.07.2026 17:36

Γάζα: Πέντε νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις – Ανάμεσα στα θύματα ένα 9χρονο κορίτσι

12.07.2026 17:36
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Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα στη Γάζα από ισραηλινές επιδρομές. Ανάμεσα στα θύματα είναι και η 9χρονη Τάλα Αμπού Μάταρ η οποία σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά που έπληξαν καταυλισμό σκηνών στην ανατολική πλευρά του Αλ-Μπουρέιτζ, στο κέντρο της Γάζας. 

Παράλληλα, τέσσερις ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αεροπορική επιδρομή με πυραύλους εναντίον μεταλλουργείου στη συνοικία Σάμπρα της πόλης της Γάζας. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε στο Reuters ότι έπληξε «τρομοκρατική» υποδομή, χωρίς κανένα άλλο στοιχείο.

Παρά τη συμφωνία εκεχειρίας τον Οκτώβριο του 2025 μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, οι ισραηλινές επιθέσεις συνεχίζονται. Περισσότεροι από 1.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας, ενώ τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από επιθέσεις ενόπλων στη Γάζα το ίδιο διάστημα.

Την ίδια ώρα, αντιπροσωπεία της Χαμάς βρίσκεται στο Κάιρο για νέο γύρο συνομιλιών σχετικά με την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα που προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ.

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