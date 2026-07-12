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12.07.2026 18:14

Μουντιάλ 2026: Από τον πόλεμο στα Φόκλαντ και τον Μαραντόνα στο back to back του Μέσι – Το σύνθημα των οπάδων της Αργεντινής που έγινε viral (Videos)

12.07.2026 18:14
mesiMaradona

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Η Αργεντινή βρίσκεται στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026 με τον Λιονέλ Μέσι να ηγείται και σε κάθε γήπεδο που αγωνίζεται οι πιστοί της οπαδοί τη συνοδεύουν με ένα σύνθημα που «ενώνει» την ιστορία της και τους Μαραντόνα και Μέσι.

Το «Τέταρτο Αστέρι» αποτελεί το πιο γνωστό σύνθημα των Αργεντινών στο Μουντιάλ κρύβοντας μηνύματα πάθους για το ποδόσφαιρο. Περιέχει αναφορές στον πόλεμο του 1982 με την Αγγλία για τα νησιά Φόκλαντ και εκφράζει την επιθυμία back to back κατάκτηση του Μουντιάλ, κάτι που έχει να γίνει από τη Βραζιλία του Πελέ το μακρινό 1962. Έκτοτε, καμία χώρα δεν κατάφερε να υπερασπιστεί το στέμμα της.

Αναλυτικά το σύνθημα των Αργεντινών:

«Είμαι φίλαθλος της εθνικής ομάδας
φωνάζω με όλη μου την καρδιά
Κερδίσαμε το τρίτο με τον Λέο
τώρα θέλουμε να γίνουμε πρωταθλητές ξανά.
Και 32 χρόνια αργότερα
η Σκαλονέτα (σ.σ. η ομάδα του Σκαλόνι) θα πάρει εκδίκηση
για το Κύπελλο που έκλεψαν από το 10 (σ.σ. Μαραντόνα)
το μοναδικό που δεν μας άφησαν να σηκώσουμε
Θέλω να δω το τέταρτο αστέρι
να λάμπει στη φανέλα μας.
Είμαι αργεντινός από τη γέννα
ως τον θάνατο
Για τις Μαλβίνες
για τον Ντιέγκο
για το τελευταίο του Λέο.
Αργεντινή, θέλω να σε δω να γίνεσαι back to back πρωταθλήτρια».

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