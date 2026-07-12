Μουντιάλ 2026: Κορυφαίος assister στα χρονικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ο Μέσι

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Ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να «γράφει Ιστορία» στο Μουντιάλ του 2026, οδηγώντας την κάτοχο του τροπαίου, εθνική ομάδα της Αργεντινής, στα ημιτελικά της διοργάνωσης, όπου θ’ αντιμετωπίσει (15/7, 22:00) την εθνική Αγγλίας.

Ο «pulga» κατέκτησε ακόμη μία… κορυφή στο παγκόσμιο στερέωμα, καθώς με την εκτέλεση κόρνερ που οδήγησε στο γκολ του ΜακΑλιστερ, στον προημιτελικό με την Ελβετία (3-1 στην παράταση, κ.α. 1-1), έγινε ο κορυφαίος assister στα χρονικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου!

Ο «ψύλλος» έφθασε στις 10 ασίστ, ξεπερώντας στον σχετικό πίνακα τον Φριτς Βάλτερ, ο οποίος είχε 61 συμμετοχές με τη Δυτική Γερμανία μεταξύ 1940 και 1958. Ο παίκτης της Καϊζερσλάουτερν είχε «μοιράσει» εννέα ασίστ στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

10 ασίστ σε 10 διαφορετικούς παίκτες

Το… εξωπραγματικό στην περίπτωση του Μέσι, είναι ότι αυτές τις 10 ασίστ τις έχει δώσει σε 10 διαφορετικούς παίκτες!

Η πρώτη ασίστ ήταν για τον Ερνάν Κρέσπο (2006), ενώ ακολούθησαν οι δέκα τελικές πάσες του κορυφαίου ποδοσφαιστή της τελευταίας 20ετίας, είχαν αποδέκτες τους εξής:

Ερνάν Κρέσπο : 6-0 με Σερβία/Μαυροβούνιο, 2006

Κάρλος Τέβες : 3-1 με Μεξικό, 2010

Άνχελ Ντι Μαρία : 1-0 με Ελβετία, 2014

Γκαμπριέλ Μερκάδο: 4-3 με Γαλλία, 2018

Σέρχιο Αγουέρο : 4-3 με Γαλλία, 2018

Εντσο Φερνάντες : 2-0 με Μεξικό, 2022

Νανουέλ Μολίνα : 2-2 με Ολλανδία, 2022

(σ.σ. η Αργεντινή νίκησε 6-5 στα πέναλτι)

Χουλιάν Αλβαρες : 3-0 με Κροατία, 2022

Κριστιάν Ρομέρο : 3-2 με Αίγυπτο, 2026

Αλέξις ΜακΑλιστερ : 3-1 με Ελβετία 2026

(σ.σ. η Αργεντινή νίκησε 3-1 στην παράταση)

Το 2022, ο Μέσι έδωσε τρεις ασίστ, που είναι και το ρεκόρ του μέχρι σήμερα, σε… ετήσια βάση. Πλέον έχει να παίξει σε ακόμη δύο αναμετρήσεις στη διοργάνωση του 2026, καθώς μετά τον ημιτελικό, θα αγωνισθεί είτε στον αγώνα για την τρίτη θέση, είτε στον τελικό.

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