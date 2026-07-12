Καιρός: Η αιχμηρή ανάρτηση Κολυδά για το τέλος των εβδομαδιαίων προγνώσεων της ΕΜΥ

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Τη σοβαρή ανησυχία του για την κατεύθυνση που -όπως αναφέρει- ακολουθεί η ΕΜΥ, εκφράζει ο Θοδωρής Κολυδάς, μετά την απόφαση να σταματήσει τη δημοσίευση της εβδομαδιαίας πρόγνωσης του καιρού.

Σε ανάρτησή του, ο πρώην διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναφέρει ότι Ο ίδιος αναφέρει ότι στην καθημερινή πρόγνωση της ΕΜΥ εμφανίζεται πλέον σύνδεσμος που «υποτίθεται ότι παραπέμπει σε χάρτες πρόγνωσης των επόμενων ημερών». Ωστόσο, δεν λειτουργεί.

«Το ζήτημα όμως δεν είναι μόνο τεχνικό. Είναι βαθύτερο και πολύ πιο σοβαρό. Αυτό που διακρίνεται πλέον είναι μια σταδιακή υποχώρηση του ρόλου της επιστημονικής μετεωρολογικής ανάλυσης και της ανθρώπινης παρέμβασης, προς όφελος μιας σχεδόν αυτόματης αναπαραγωγής έτοιμων προϊόντων αριθμητικών μοντέλων. Αν αυτή είναι η κατεύθυνση, τότε πρέπει να ειπωθεί καθαρά και δημόσια», επισημαίνει σε ανάρτησή του, θέτοντας μια σειρά ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις.

Ο Θοδωρής Κολυδάς τονίζει ότι η αποστολή μιας Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας δεν περιορίζεται στην αναπαραγωγή αυτόματων προγνωστικών προϊόντων, αλλά περιλαμβάνει την επιστημονική αξιολόγηση, τη σύγκριση διαφορετικών μοντέλων, την επαλήθευση των προβλέψεων, την εκτίμηση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων και την τελική ανθρώπινη κρίση.

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