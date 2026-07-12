Μουντιάλ 2026: Ο Χάαλαντ αποκάλυψε την ομάδα που θα υποστηρίζει στο τουρνουά (Video)

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Αποκαλύψεις για την ομάδα που θα υποστηρίξει στο τουρνουά, μετά την ήττα της ομάδας του από την Αγγλία έκανε ο Έρλινγκ Χάαλαντ.

Ο στράικερ της Μάντσεστερ Σίτι, μετά το απίστευτο σερί των 14 αγώνων που έβρισκε πάντα δίχτυα. παραδέχτηκε πως από εδώ και πέρα θα υποστηρίζει τα “τρία λιοντάρια” στη μάχη για την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου.

«Φυσικά και θέλω η Αγγλία να πηγαίνει καλά, την υποστηρίζω. Νομίζω ότι πρώτα απέκτησα φανέλα της Αγγλίας και μετά της Νορβηγίας όταν ήμουν νέος. Θέλω να τα πάει καλά η Αγγλία επειδή είναι ωραία χώρα και έχει ωραία φανέλα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Erling Haaland says he wants England to do well at the World Cup 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🤝 pic.twitter.com/IeBqtEdmzV July 12, 2026

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