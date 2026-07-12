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12.07.2026 10:54

«Μας έκλεψαν»: Ξέσπασε ο πατέρας του Χάαλαντ μετά τον αποκλεισμό της Νορβηγίας από την Αγγλία στο Μουντιάλ

12.07.2026 10:54
haaland norway iraq

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Αιχμές κατά της διαιτησίας άφησε ο πατέρας του Έρλινγκ Χάαλαντ, Άλφ-Ίνγκε, μετά τον αποκλεισμό της Νορβηγίας από την Αγγλία στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026.

«Μπράβο στον Μπέλινγκχαμ… και στον διαιτητή», σχολίασε ο πρώην διεθνής σε ανάρτηση του δημοσιογράφου Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο οποίος αποθέωνε τον Τζουντ Μπέλινγκχαμ.

Λίγο αργότερα, ο Άλφ-Ίνκε Χάαλντ απάντησε και σε ανάρτηση του δημοσιογράφου Χένρι Γουίντερ, στην οποία υποστήριξε πως τα τρία λιοντάρια ευνήθηκαν από τη διαιτησία. «Αλήθεια; Σώθηκε από τον διαιτητή. Ελπίζω να κατακτήσετε το Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά νιώθω ότι σήμερα μας έκλεψαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Το καλώδιο αξίζει… ασιστ»

Αιχμές πάντως άφησε και ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Νορβηγίας, Στάλε Σόλμπακεν, ο οποίος στάθηκε στη φάση της ισοφάρισης της Αγγλίας.

Σύμφωνα με τον Νορβηγό προπονητή, η μπάλα φέρεται να χτύπησε σε καλώδιο της εναέριας κάμερας, με αποτέλεσμα να αλλάξει πορεία πριν καταλήξει στους Άγγλους.

«Ναι, μάλλον το καλώδιο αξίζει… ασίστ», σχολίασε με δόση ειρωνείας στη συνέντευξη Τύπου.

«Ήταν άτυχη στιγμή για εμάς. Η μπάλα έπεσε σχεδόν κάθετα από τον ουρανό και άλλαξε κατεύθυνση. Αυτό δημιούργησε σύγχυση στους παίκτες μας σε πολύ κρίσιμο σημείο του αγώνα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι’ αυτό. Δεν πρόκειται να ξαναπαίξουμε το παιχνίδι, οπότε έτσι έχουν τα πράγματα», δήλωσε.

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