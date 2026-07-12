Π. Μυλωνάς: Η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερες ποιοτικές επενδύσεις και ισχυρότερες κεφαλαιαγορές για να αναπτυχθεί

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Την ανάγκη να επιταχύνει τις επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας και να ολοκληρώσει την Ένωση Κεφαλαιαγορών, προκειμένου να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων μεγάλων οικονομιών, υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, μιλώντας στο συνέδριο του Economist.

Συμμετέχοντας στο πάνελ με θέμα «The global economy in 2026 and beyond – Financing Europe and Greece’s future», μαζί με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, και τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Boris Vujčić, ο κ. Μυλωνάς τόνισε ότι η ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας περνά μέσα από περισσότερες αλλά κυρίως ποιοτικότερες επενδύσεις.

Όπως ανέφερε, το βασικό ζητούμενο για την Ευρώπη είναι αφενός η δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων ώστε να προσελκύσει επενδυτικά κεφάλαια και αφετέρου η εξεύρεση των κατάλληλων μηχανισμών χρηματοδότησης που θα στηρίξουν τη μετάβαση σε ένα πιο παραγωγικό αναπτυξιακό μοντέλο.

Αναφερόμενος στην ελληνική εμπειρία, επισήμανε ότι η χώρα κατάφερε τα τελευταία χρόνια να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών μέσα από τη δημοσιονομική σταθερότητα, τη διατήρηση υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων και την εφαρμογή ενός εκτεταμένου προγράμματος μεταρρυθμίσεων. Η πρόοδος στην ψηφιοποίηση του κράτους, οι αλλαγές στην αγορά ενέργειας και το φορολογικό περιβάλλον, σε συνδυασμό με τη σημαντική αύξηση των επενδύσεων, συνέβαλαν στη βελτίωση της επενδυτικής εικόνας της χώρας.

Ο επικεφαλής της Εθνικής Τράπεζας υποστήριξε ότι εξίσου σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η πολιτική σταθερότητα, καθώς η ύπαρξη ευρύτερης συναίνεσης γύρω από τις βασικές οικονομικές κατευθύνσεις αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την προσέλκυση μακροπρόθεσμων επενδύσεων. Κατά την εκτίμησή του, η Ευρώπη εξακολουθεί να υπολείπεται σε αρκετούς από αυτούς τους τομείς και χρειάζεται να κινηθεί ταχύτερα προκειμένου να δημιουργήσει ένα πιο ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ποιότητα των επενδύσεων, σημειώνοντας ότι εκεί εντοπίζεται ένα από τα βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως εξήγησε, περίπου το 40% των επενδύσεων στις ΗΠΑ κατευθύνεται σε τομείς υψηλής τεχνολογίας, έναντι περίπου 25% στην Ευρώπη, ποσοστό που, όπως ανέφερε, είναι αντίστοιχο και στην Ελλάδα. Η διαφορά αυτή αντανακλάται και στην παραγωγικότητα των δύο οικονομιών.

Σύμφωνα με τον κ. Μυλωνά, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας περνά αναγκαστικά μέσα από την ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, η οποία μπορεί να αυξήσει τη συμμετοχή επενδυτικών κεφαλαίων, όπως τα private equity και τα venture capital, στη χρηματοδότηση της καινοτομίας και των επιχειρήσεων με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης. Όπως επισήμανε, η μεγαλύτερη διάθεση ανάληψης επενδυτικού κινδύνου αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι ΗΠΑ εμφανίζουν υψηλότερη παραγωγικότητα.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι και οι τράπεζες έχουν σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση του ψηφιακού μετασχηματισμού, επενδύοντας συστηματικά σε τεχνολογικές υποδομές και πληροφοριακά συστήματα που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα και στηρίζουν τη μετάβαση της οικονομίας στη νέα ψηφιακή εποχή.

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας σημείωσε ότι η Ευρώπη διαθέτει πλέον σαφή εικόνα των μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της. Η μεγαλύτερη πρόκληση, όπως είπε, δεν αφορά τον σχεδιασμό αλλά την εφαρμογή τους, καθώς προϋποθέτει συντονισμό μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών και των κρατών-μελών, καθώς και την οικοδόμηση ευρύτερων συναινέσεων γύρω από τις αναγκαίες αλλαγές.

Διαβάστε επίσης:

Νέα παράταση δίνει χρόνο στα ελληνικά ξενοδοχεία να διεκδικήσουν αποζημιώσεις από την Booking.com μέσω συλλογικής αγωγής

Μ. Μανουσάκης – ΑΔΜΗΕ: Η Ελλάδα ξεπέρασε ήδη τους στόχους του 2030 στις ΑΠΕ και ενισχύει τον ρόλο της

ΕΤΑΔ, LAMDA και Ναυτικός Όμιλος Παλαιού Φαλήρου συμφώνησαν για τη μακροχρόνια παρουσία του στη Μαρίνα