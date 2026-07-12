Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Υπέκυψε στα τραύματά του ο ένας εγκαυματίας

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Στο Νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου νοσηλευόταν μετά την έκρηξη στον Ασπρόπυργο, άφησε την τελευταία του πνοή ο ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες.
Από τη φωτιά στην επιχείρηση με τα ανταλλακτικά τραυματίστηκαν συνολικά 11 άνθρωποι, εκ των οποίων οι τρεις με σοβαρά εγκαύματα. Οι δύο από αυτούς είχαν διακομιστεί στο ΚΑΤ, ενώ ο τρίτος νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».
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