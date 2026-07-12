«Έχω εικόνα της κατάρρευσής μου, τον ήχο της σειρήνας του ασθενοφόρου», λέει ο Γιώργος Μυλωνάκης στην πρώτη συνέντευξη μετά τη ρήξη ανευρύσματος

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Για τις στιγμές της κατάρρευσής του μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, το διάστημα που νοσηλεύτηκε σε κώμα, αλλά και τη νέα φιλοσοφία με την οποία προσεγγίζει πλέον την καθημερινότητά του μίλησε ο Γιώργος Μυλωνάκης στην πρώτη συνέντευξή που παραχώρησε μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του.

Ανατρέχοντας στα πρώτα δραματικά λεπτά της ξαφνικής αδιαθεσίας του, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ περιέγραψε τις εικόνες που έχουν χαραχτεί στη μνήμη του πριν χάσει τις αισθήσεις του, αλλά και τη μετέπειτα μεταφορά του στο νοσοκομείο.

«Έχω εικόνα της κατάρρευσής μου. Την αναστάτωση του χώρου και των ανθρώπων. Τα κεφάλια πάνω από το δικό μου κεφάλι. Την αγωνία τους. Να με βάζουν στο ασθενοφόρο, τον ήχο της σειρήνας. Ύστερα αρχίζω πια να έχω αναμνήσεις από τη στιγμή που σταδιακά ανέκτησα τις αισθήσεις μου μετά το κώμα», είπε στην «Καθημερινή».

Η ειρωνεία είναι ότι το προηγούμενο βράδυ από το συμβάν, σε μια οικογενειακή σύναξη, κάνοντας έναν ανάπλου της πορείας του, έλεγε ότι έχει εργαστεί 13 χρόνια με ένταση στο κόκκινο, ανέφερε η σύζυγός του Τίνα Μεσσαροπούλου.

«Ο Θεός μου έστειλε μια προειδοποίηση»

Η επιστροφή του από μια τόσο κρίσιμη κατάσταση λειτούργησε καταλυτικά για τις προτεραιότητες στην καθημερινότητά του. Όπως εξήγησε ο Γιώργος Μυλωνάκης, πλέον βρίσκεται σε μια διαδικασία επαναπροσδιορισμού της σχέσης με τον εαυτό του και τις αντοχές του, θεωρώντας το γεγονός ως ένα θεϊκό σημάδι.

«Τώρα είμαι στη φάση της επαναδιαπραγμάτευσης και επαναϊεράρχησης με τον εαυτό μου για τα όρια που πρέπει να βάλω. Ο Θεός μού έκανε δώρο και μου έστειλε μια προειδοποίηση».

Κλείνοντας, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αναφέρθηκε και στη θρησκευτική πίστη, υπογραμμίζοντας ότι η εμπειρία αυτή αναδιαμόρφωσε τις πεποιθήσεις του για την ύπαρξη μιας ανώτερης δύναμης στον κόσμο.

«Πίστευα, αλλά θρήσκος δεν ήμουν. Τώρα είμαι πεπεισμένος ότι υπάρχει μια ανώτερη δύναμη που έρχεται να ρυθμίσει και να αξιολογήσει καταστάσεις και συμπεριφορές. Και πιστεύω στο σωστό και στο λάθος», ανέφερε μεταξύ άλλων στη συνέντευξή του.

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