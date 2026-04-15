ΤΕΤΑΡΤΗ 15.04.2026 23:26
Μαρινάκης για Μυλωνάκη: O χρόνος σήμερα πάγωσε λίγο πριν τις 09:00

Στιγμές αγωνίας βιώνουν η οικογένεια και οι συνεργάτες του Γιώργου Μυλωνάκη, που υπέστη ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ.

Τη συμπαράσταση του στο υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. «Σήμερα ο χρόνος πάγωσε λίγο πριν τις 09:00 το πρωί. Όχι μόνο για εμάς τους συνεργάτες του Γιώργου Μυλωνάκη, αλλά κυρίως για τη σύζυγο, τα παιδιά του και τους δικούς του ανθρώπους. Ο Γιώργος είναι δυνατός. Ήδη βγήκε νικητής στην πρώτη μάχη. Τις επόμενες ημέρες θα κερδίσει και τις υπόλοιπες και θα είναι σύντομα κοντά μας και δίπλα στα αγαπημένα του πρόσωπα. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας μαζί του», έγραψε χαρακτηριστικά.

Κρίσιμες οι επόμενες 10 ημέρες

Ο Γιώργος Μυλωνάκης υποβλήθηκε σε επέμβαση στον Ευαγγελισμό. «Οι πιθανότητες ρήξης ανευρύσματος δεύτερη φορά είναι πολλές περισσότερες τις πρώτες ώρες. Η εγκεφαλική αιμορραγία είναι απότοκο ενός ανευρύσματος που έσπασε», επεσήμανε ο Ευτύχιος Αρχοντάκης,  που τον χειρούργησε, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Οι πρώτες ημέρες είναι πάντα δύσκολες. Πρέπει να ξεπεραστούν κάποιοι κίνδυνοι. Έχουμε μπροστά μας 10 ημέρες αγωνίας. Αυτό που κάναμε είναι ότι εξασφαλίσαμε πως δεν θα ξανασπάσει ένα ανεύρυσμα. Δράσαμε γρήγορα. Αποκλείστηκε πλήρως το ανεύρυσμα και περιμένουμε», τόνισε. 

Ξανά στον Ευαγγελισμό ο Μητσοτάκης

Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε ξανά στο νοσοκομείο για να ενημερωθεί για την πορεία της υγείας του συνεργάτη του.

