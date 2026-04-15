Διορισμός Μακάριου Λαζαρίδη: Ιδού το ΦΕΚ του 2007 και τι προβλέπει ο νόμος για τη θέση που πήρε

Ο Μακάριος Λαζαρίδης προσλήφθηκε στο υπουργείο Παιδείας στις 16 Ιανουαρίου του 2007 με την 562/8.2.2007 απόφαση της τότε υπουργού Παιδείας Μαριέττας Γιαννάκου, σε «οργανική θέση Ειδικού Επιστήμονα με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ.2 του νόμου 2190/1994 για τις ανάγκες του γραφείου της Γενικής Γραμματέως Νέας Γενιάς του ΥΠΕΠΘ».

Αυτό αναφέρει το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 81 της 1ης Μαρτίου του 2007.

Και πάμε να δούμε τι προβλέπει αυτό το περίφημο άρθρο 33 στην παράγραφο 2:

Στα γραφεία υπουργών ή υφυπουργών, στους οποίους υπάγονται οι καταργούμενες μονάδες στρατηγικού σχεδιασμού και ανάλυσης πολιτικής, συνιστώνται θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως ακολούθως:

α) πέντε (5) θέσεις για καθένα από τα Υπουργεία Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού, Δημόσιας Τάξης, Μακεδονίας–Θράκης, Αιγαίου,

β) επτά (7) θέσεις για καθένα από τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Γεωργίας, Εργασίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τουρισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Εμπορίου, Μεταφορών και Επικοινωνιών,

γ) πέντε (5) επιπλέον θέσεις ανά γενική γραμματεία των Υπουργείων των προηγούμενων περιπτώσεων α’ και β’,

δ) τριάντα (30) θέσεις για το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, που κατανέμονται μεταξύ υπουργείου και γενικών γραμματειών του με απόφαση του Υπουργού.

Και στην παράγραφο 3 εξηγεί τα τυπικά προσόντα της θέσης, στην οποία διορίστηκε ο κ. Λαζαρίδης:

Το προσλαμβανόμενο στις θέσεις της προηγούμενης παραγράφου προσωπικό πρέπει να έχει πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και α) διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής ή β) μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία δύο τουλάχιστον ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου.

Δηλαδή, για τη θέση στην οποία τοποθετήθηκε ο κ. Λαζαρίδης απαιτούνταν όχι μόνο πτυχίο δημόσιου πανεπιστημίου, αλλά ΚΑΙ διδακτορικό ή μεταπτυχιακό.

