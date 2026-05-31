Πέθανε ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος – Τα Συλλυπητήρια δήλωση από τη Λίνα Μενδώνη

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών, ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος, μια από τις πιο διακριτές και αθόρυβα καθοριστικές μορφές των νεοελληνικών γραμμάτων. Ποιητής, βιβλιογράφος, κριτικός λογοτεχνίας και μελετητής με σπάνια αφοσίωση, υπήρξε για δεκαετίες ένας από τους πιο σταθερούς πυλώνες της ελληνικής φιλολογικής κοινότητας.

Γεννημένος στην Πάτρα το 1939, σπούδασε Νομικά στην Αθήνα, αλλά πολύ νωρίς στράφηκε προς τη λογοτεχνία, την οποία υπηρέτησε με συνέπεια και επιστημονική πειθαρχία. Η επαγγελματική του πορεία στην Εθνική Τράπεζα –όπου διετέλεσε υπεύθυνος του Τομέα Εκδόσεων & Ιστορικού Αρχείου και αργότερα διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων– δεν λειτούργησε ποτέ ως εμπόδιο· αντίθετα, του προσέφερε έναν χώρο όπου η φιλολογική του εργασία μπορούσε να αναπτυχθεί μεθοδικά και με αίσθηση θεσμικής ευθύνης.

Η συμβολή του στη μελέτη της νεοελληνικής ποίησης υπήρξε καθοριστική. Οι βιβλιογραφίες και οι φιλολογικές του μελέτες για τον Καβάφη και τον Σεφέρη θεωρούνται σήμερα υποδειγματικές, όχι μόνο για την πληρότητα και την ακρίβειά τους, αλλά και για την κριτική τους διαύγεια. Αντίστοιχα σημαντική υπήρξε η εργασία του για τον Κατσίμπαλη, τον Σικελιανό, τον Ελύτη, τον Μανόλη και τη Νόρα Αναγνωστάκη, τον Αλέξανδρο Κοτζιά και άλλες κεντρικές μορφές της νεοελληνικής γραμματείας.

Παράλληλα, η ποιητική του παραγωγή –διακριτική, στοχαστική, με έμφαση στην καθαρότητα της έκφρασης– συνόδευε αθόρυβα το κριτικό του έργο, σαν μια εσωτερική άσκηση που τροφοδοτούσε τη φιλολογική του ευαισθησία. Ως κριτικός βιβλίου συνεργάστηκε επί σειρά ετών με τον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο, ενώ τα κείμενά του δημοσιεύτηκαν στα σημαντικότερα λογοτεχνικά περιοδικά των τελευταίων δεκαετιών.

Η παρουσία του στους θεσμούς υπήρξε εξίσου ουσιαστική. Ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων, συμμετείχε ενεργά στη λειτουργία της, εισηγούμενος την εισδοχή νέων μελών και στηρίζοντας με συνέπεια τον ρόλο της στην πνευματική ζωή του τόπου. Υπηρέτησε επίσης στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, σε επιτροπές κρατικών βραβείων και σε πλήθος επιστημονικών συνεδρίων και συμποσίων.

Η αναγνώριση του έργου του υπήρξε ευρεία και διαρκής: τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών (Ίδρυμα Πέτρου Χάρη), από το περιοδικό Ο Αναγνώστης, καθώς και με το ειδικό βραβείο «Καβάφη» το 2026. Ανακηρύχθηκε επίτιμος διδάκτωρ των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης, Πατρών και Κύπρου — μια σπάνια τριπλή ακαδημαϊκή αναγνώριση που αντανακλά το εύρος και το βάθος της προσφοράς του.

Πέρα όμως από τα βραβεία και τις διακρίσεις, ο Δασκαλόπουλος υπήρξε ένας ευγενής άνθρωπος, με ήθος, μετριοφροσύνη και αφοσίωση στην επιστήμη του. Η εργασία του χαρακτηριζόταν από ακρίβεια, καθαρότητα και μια βαθιά πίστη στη σημασία της φιλολογικής τεκμηρίωσης. Για τους νεότερους μελετητές υπήρξε πρότυπο· για τους συνομηλίκους του, σταθερός συνομιλητής· για τη λογοτεχνία μας, μια ήρεμη αλλά αδιαμφισβήτητη δύναμη.

Δήλωση της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη για την απώλεια του Δημήτρη Δασκαλόπουλου:

Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Δημήτρη Δασκαλόπουλου, η οποία στερεί τα ελληνικά Γράμματα από έναν από τους επιφανέστερους εκπροσώπους τους. Ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος θεράπευσε, σχεδόν, όλα τα είδη της γραμματείας μας, καταλείποντάς μας ένα μεγάλο έργο στην ποίηση, την κριτική, την βιβλιογραφική τεκμηρίωση, το δοκίμιο, την επιφυλλιδογραφία. Ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος συνδύασε, με σπάνιο τρόπο, την βαθιά γνώση και αγάπη για τη λογοτεχνία με την ακαταπόνητη δουλειά, χωρίς την παραμικρή επιδίωξη προβολής. Υπηρέτησε πολυσχιδώς τα Γράμματα, ως αντιπρόεδρος του τότε Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, ως μέλος, επί σειρά ετών, των επιτροπών λογοτεχνικών βραβείων, αλλά και με την πολύχρονη και ουσιαστική συμβολή του στη διοργάνωση των Καβαφείων, από το 1984 μέχρι σήμερα, για την οποία είχα την ιδιαίτερη τιμή να του απονείμω το ειδικό βραβείο «Καβάφη», πριν από λίγους μόλις μήνες. Προσωπικότητα, με ιδιαίτερο κύρος, ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος αφήνει ένα βαθύ και μεγάλο έργο, αλλά και ένα σπανιότατο και καθόλα αξιομίμητο παράδειγμα της διά βίου αφοσίωσης του, στα Γράμματα.

Στην οικογένειά του, τους ομοτέχνους του και τους πολλούς φίλους του απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια.

Η Εταιρεία Συγγραφέων αποχαιρετά τον ποιητή, μελετητή της λογοτεχνίας και ιδρυτικό μέλος της, Δημήτρη Δασκαλόπουλο

«Αποχαιρετάμε με μεγάλη θλίψη το ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων, σπουδαίο ποιητή, μελετητή της λογοτεχνίας και βιβλιογράφο Δημήτρη Δασκαλόπουλο. Ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος υπήρξε μέλος με συνεχόμενη και πολυετή ενεργή προσφορά στη ζωή της Εταιρείας μας. Την υπηρέτησε ως μέλος του δεύτερου Διοικητικού της Συμβουλίου (1984-1986) υπό την Προεδρία του Εμμανουήλ Κάσδαγλη και επί σειρά ετών, μέχρι και σήμερα, εισηγήθηκε για την εισδοχή πολλών νέων μελών στην Εταιρεία μας. Το 2025 απένειμε το Μεγάλο Βραβείο Διδώ Σωτηρίου της Εταιρείας στον σημαντικό μας ποιητή και στενό του φίλο Τίτο Πατρίκιο.

