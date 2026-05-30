ΣΑΒΒΑΤΟ 30.05.2026 23:13
30.05.2026 22:52

Πάτρα: Άντρας ανέβαζε φωτογραφίες στα social media με όπλα διαφόρων ειδών – Τρεις συλλήψεις για παράνονη οπλοκατοχή (Photos)

30.05.2026 22:52
astinomiko21

Σε συλλήψεις τριών ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικοί στην Πάτρα, στο πλαίσιο επιχείρησης για υπόθεση παράνομης οπλοκατοχής και ανάρτησης φωτογραφιών και βίντεο με όπλα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από πληροφορία που έφτασε στην ΕΛΑΣ και σύμφωνα με την οποία ένας άνδρας διατηρούσε δημόσια προσβάσιμο λογαριασμό στα social media, όπου αναρτούσε υλικό στο οποίο εμφανιζόταν οπλισμός διαφόρων τύπων.

Το πρωί της 29ης Μαΐου 2026 οι αστυνομικοί εντόπισαν τον βασικό κατηγορούμενο να βγαίνει από το σπίτι του σε περιοχή της Πάτρας. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας επιχείρησε να διαφύγει πεζός όταν αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς, ωστόσο ακινητοποιήθηκε μετά από σύντομη καταδίωξη και συνελήφθη.

Ακολούθησαν έρευνες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε σπίτια και χώρους που χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος, όπου εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός όπλων και άλλων αντικειμένων. Μεταξύ άλλων κατασχέθηκαν πέντε κυνηγετικά όπλα και καραμπίνες, δύο σπαθιά, τρεις μασέτες, 36 μαχαίρια και σουγιάδες, πέντε σιδερογροθιές, μεταλλικό γκλοπ, δύο ρόπαλα μπέιζμπολ, δύο συσκευές ηλεκτρικής εκκένωσης (taser), σπρέι πιπεριού, καθώς και 331 φυσίγγια και κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων.

Παράλληλα, οι Αρχές εντόπισαν αλεξίσφαιρο γιλέκο, χειροπέδες, κουκούλα τύπου full face, αλλά και ανιχνευτή μετάλλων για τον οποίο δεν υπήρχε η απαιτούμενη άδεια κατοχής και χρήσης. Επιπλέον, κατασχέθηκαν κροτίδες και πυροτεχνήματα.

Η εμπλοκή των δύο συγκατηγορούμενων προέκυψε καθώς δύο από τις καραμπίνες που βρέθηκαν στους χώρους είχαν άδειες κατοχής που είχαν εκδοθεί στο όνομά τους. Σε έρευνα στην οικία ενός εξ αυτών βρέθηκαν ακόμη δύο αναδιπλούμενα μαχαίρια, 52 φυσίγγια και μία κυνηγετική καραμπίνα.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της υπόθεσης.

Δείτε φωτογραφίες από το πολεμικό υλικό:

