Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Μαζική η έξοδος των εκδρομέων – Με πληρότητα κοντά στο 100% αναχώρησαν τα πλοία

Με κάθε μέσο εγκατέλειψαν τα αστικά κέντρα και οι τελευταίοι των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, που παραδοσιακά σηματοδοτεί την είσοδο στη θερινή περίοδο.

Χιλιάδες ταξιδιώτες βρίσκονται καθ’ οδόν ή εν πλώ προς τις ιδιαίτερες πατρίδες τους ή τουριστικούς προορισμούς. Το πρωί του Σαββάτου (30/05), κοσμοσυρροή επικράτησε στα λιμάνια της Αττικής, με τα νησιά του Αργοσαρωνικού και τις Κυκλάδες να βρίσκονται στις κορυφαίες προτιμήσεις.

Έως το Σάββατο αναχώρησαν περίπου 74.000 επιβάτες από τα λιμάνια της Αττικής, ενώ υψηλές πληρότητες καταγράφονται και στις αεροπορικές πτήσεις, που φτάνουν έως και το 80%.

Τα πλοία σαλπάρουν με πληρότητες που αγγίζουν το 100%. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμενικού Σώματος, περισσότεροι από 36 χιλιάδες επιβάτες αναχώρησαν την Παρασκευή από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας, και του Λαυρίου.

Από τα ξημερώματα το λιμάνι του Πειραιά σφύζει από ζωή, με χιλιάδες επιβάτες να κατευθύνονται προς τα πλοία με προορισμό τις Κυκλάδες, τα νησιά του Αιγαίου και τον Αργοσαρωνικό.

Η εικόνα θυμίζει ήδη περίοδο θερινής αιχμής. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμενικού Σώματος, μόνο την Παρασκευή αναχώρησαν συνολικά 36.013 επιβάτες από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας, του Λαυρίου και του Αργοσαρωνικού.

Αναχωρήσεις επιβατών:

Πειραιάς: 16.834 επιβάτες

16.834 επιβάτες Ραφήνα: 8.708 επιβάτες

8.708 επιβάτες Αργοσαρωνικός: 6.097 επιβάτες

6.097 επιβάτες Λαύριο: 4.374 επιβάτες

