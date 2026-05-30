search
ΣΑΒΒΑΤΟ 30.05.2026 23:13
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.05.2026 23:04

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Μαζική η έξοδος των εκδρομέων – Με πληρότητα κοντά στο 100% αναχώρησαν τα πλοία

30.05.2026 23:04
peiraias-ioulios

Με κάθε μέσο εγκατέλειψαν τα αστικά κέντρα και οι τελευταίοι των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, που παραδοσιακά σηματοδοτεί την είσοδο στη θερινή περίοδο.

Χιλιάδες ταξιδιώτες βρίσκονται καθ’ οδόν ή εν πλώ προς τις ιδιαίτερες πατρίδες τους ή τουριστικούς προορισμούς. Το πρωί του Σαββάτου (30/05), κοσμοσυρροή επικράτησε στα λιμάνια της Αττικής, με τα νησιά του Αργοσαρωνικού και τις Κυκλάδες να βρίσκονται στις κορυφαίες προτιμήσεις.

Έως το Σάββατο αναχώρησαν περίπου 74.000 επιβάτες από τα λιμάνια της Αττικής, ενώ υψηλές πληρότητες καταγράφονται και στις αεροπορικές πτήσεις, που φτάνουν έως και το 80%.

Τα πλοία σαλπάρουν με πληρότητες που αγγίζουν το 100%. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμενικού Σώματος, περισσότεροι από 36 χιλιάδες επιβάτες αναχώρησαν την Παρασκευή από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας, και του Λαυρίου.

Από τα ξημερώματα το λιμάνι του Πειραιά σφύζει από ζωή, με χιλιάδες επιβάτες να κατευθύνονται προς τα πλοία με προορισμό τις Κυκλάδες, τα νησιά του Αιγαίου και τον Αργοσαρωνικό.

Η εικόνα θυμίζει ήδη περίοδο θερινής αιχμής. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμενικού Σώματος, μόνο την Παρασκευή αναχώρησαν συνολικά 36.013 επιβάτες από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας, του Λαυρίου και του Αργοσαρωνικού.

Αναχωρήσεις επιβατών:

  • Πειραιάς: 16.834 επιβάτες
  • Ραφήνα: 8.708 επιβάτες
  • Αργοσαρωνικός: 6.097 επιβάτες
  • Λαύριο: 4.374 επιβάτες

Διαβάστε επίσης:

Πάτρα: Άντρας ανέβαζε φωτογραφίες στα social media με όπλα διαφόρων ειδών – Τρεις συλλήψεις για παράνονη οπλοκατοχή (Photos)

Συνελήφθη 62χρονη για πυρκαγιά στην Αίγινα

Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα με δράση σε Καρδίτσα και Λάρισα – Έκλεβαν μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
peiraias-ioulios
ΕΛΛΑΔΑ

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Μαζική η έξοδος των εκδρομέων – Με πληρότητα κοντά στο 100% αναχώρησαν τα πλοία

astinomiko21
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άντρας ανέβαζε φωτογραφίες στα social media με όπλα διαφόρων ειδών – Τρεις συλλήψεις για παράνονη οπλοκατοχή (Photos)

iran-usa
ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ: Γιατί καθυστερεί η οριστικοποίησή της – Τα ανοιχτά ζητήματα και τα σημεία-«κλειδιά»

parisArsebal
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Παρί Σ.Ζ., «λύγισε» στα πέναλτι την Άρσεναλ – Ισόπαλες με 1-1 στην κανονική διάρκεια

aloga1
ΚΟΣΜΟΣ

Ρώμη: Αφηνιασμένα άλογα του στρατού εκτός ελέγχου – Πέντε τραυματίες (Videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
libya_metanastes_ellada_1407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μεταναστευτικό: Η Γερμανία επιστρέφει το πρόβλημα - Από την Κρήτη σε Κω και Λέρο η «αποθήκευση» όσων φτάνουν από Λιβύη

xristopoulou
LIFESTYLE

Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

tsouros_germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για Κώστα Τσουρό: «Τον ξέσκισαν»

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φεύγουν μαζικά για σύνταξη πριν έρθουν τα δύσκολα με όρια ηλικίας και νέες αλλαγές

EFORIA DOY
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος φόρος για τα αναδρομικά: Η εφορία στέλνει δεύτερο λογαριασμό σε χιλιάδες φορολογούμενους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 30.05.2026 23:08
peiraias-ioulios
ΕΛΛΑΔΑ

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Μαζική η έξοδος των εκδρομέων – Με πληρότητα κοντά στο 100% αναχώρησαν τα πλοία

astinomiko21
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άντρας ανέβαζε φωτογραφίες στα social media με όπλα διαφόρων ειδών – Τρεις συλλήψεις για παράνονη οπλοκατοχή (Photos)

iran-usa
ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ: Γιατί καθυστερεί η οριστικοποίησή της – Τα ανοιχτά ζητήματα και τα σημεία-«κλειδιά»

1 / 3