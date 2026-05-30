Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Μαζική η έξοδος των εκδρομέων – Με πληρότητα κοντά στο 100% αναχώρησαν τα πλοία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Με κάθε μέσο εγκατέλειψαν τα αστικά κέντρα και οι τελευταίοι των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, που παραδοσιακά σηματοδοτεί την είσοδο στη θερινή περίοδο.
Χιλιάδες ταξιδιώτες βρίσκονται καθ’ οδόν ή εν πλώ προς τις ιδιαίτερες πατρίδες τους ή τουριστικούς προορισμούς. Το πρωί του Σαββάτου (30/05), κοσμοσυρροή επικράτησε στα λιμάνια της Αττικής, με τα νησιά του Αργοσαρωνικού και τις Κυκλάδες να βρίσκονται στις κορυφαίες προτιμήσεις.
Έως το Σάββατο αναχώρησαν περίπου 74.000 επιβάτες από τα λιμάνια της Αττικής, ενώ υψηλές πληρότητες καταγράφονται και στις αεροπορικές πτήσεις, που φτάνουν έως και το 80%.
Τα πλοία σαλπάρουν με πληρότητες που αγγίζουν το 100%. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμενικού Σώματος, περισσότεροι από 36 χιλιάδες επιβάτες αναχώρησαν την Παρασκευή από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας, και του Λαυρίου.
Από τα ξημερώματα το λιμάνι του Πειραιά σφύζει από ζωή, με χιλιάδες επιβάτες να κατευθύνονται προς τα πλοία με προορισμό τις Κυκλάδες, τα νησιά του Αιγαίου και τον Αργοσαρωνικό.
Η εικόνα θυμίζει ήδη περίοδο θερινής αιχμής. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμενικού Σώματος, μόνο την Παρασκευή αναχώρησαν συνολικά 36.013 επιβάτες από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας, του Λαυρίου και του Αργοσαρωνικού.
Αναχωρήσεις επιβατών:
Διαβάστε επίσης:
Πάτρα: Άντρας ανέβαζε φωτογραφίες στα social media με όπλα διαφόρων ειδών – Τρεις συλλήψεις για παράνονη οπλοκατοχή (Photos)
Συνελήφθη 62χρονη για πυρκαγιά στην Αίγινα
Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα με δράση σε Καρδίτσα και Λάρισα – Έκλεβαν μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.