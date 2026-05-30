Νέος φόρος για τα αναδρομικά: Η εφορία στέλνει δεύτερο λογαριασμό σε χιλιάδες φορολογούμενους

Χιλιάδες φορολογούμενοι που είδαν μέσα στο 2025 να μπαίνουν στους λογαριασμούς τους αναδρομικά από συντάξεις, μισθούς, αγροτικές ενισχύσεις ή αποζημιώσεις, βρίσκονται τώρα αντιμέτωποι με μια λιγότερο ευχάριστη εξέλιξη: την άφιξη του φορολογικού λογαριασμού.

Η ΑΑΔΕ άνοιξε την ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων αναδρομικών, ενεργοποιώντας μια διαδικασία που οδηγεί σε νέα εκκαθαριστικά και πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις. Όσοι έλαβαν χρήματα τα οποία αφορούν προηγούμενα χρόνια καλούνται να τα δηλώσουν εκ νέου στα έτη όπου αυτά ανάγονται, ακόμη κι αν τα εισέπραξαν πρόσφατα.

Στην πράξη, αρκετοί πολίτες που θεώρησαν ότι η υπόθεση των αναδρομικών έκλεισε με την καταβολή των ποσών, διαπιστώνουν τώρα ότι ακολουθεί δεύτερος γύρος. Και αυτή τη φορά πρωταγωνιστεί η εφορία.

Η προθεσμία για τις τροποποιητικές δηλώσεις λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026. Μετά την υποβολή τους, η ΑΑΔΕ προχωρά σε νέα εκκαθάριση και εκδίδει ξεχωριστό εκκαθαριστικό σημείωμα. Από εκεί προκύπτει ο φόρος που αντιστοιχεί στα αναδρομικά εισοδήματα και ο οποίος θα πρέπει να καταβληθεί είτε εφάπαξ έως τις 31 Ιανουαρίου 2027 είτε μέσω της πάγιας ρύθμισης.

Για τους περισσότερους φορολογούμενους η λύση των δόσεων μοιάζει μονόδρομος. Η πάγια ρύθμιση προβλέπει έως 24 μηνιαίες καταβολές, με το ανάλογο επιτόκιο. Οι συνταξιούχοι διαθέτουν ένα επιπλέον «μαξιλάρι», καθώς μπορούν, ύστερα από αίτηση, να εντάξουν τις οφειλές από αναδρομικές συντάξεις σε ειδική ρύθμιση έως και 48 δόσεων.

Η μεγαλύτερη παγίδα βρίσκεται στον τρόπο φορολόγησης. Τα αναδρομικά δεν δηλώνονται στο έτος που καταβλήθηκαν αλλά στο έτος που αφορούν. Αυτό σημαίνει ότι ένας συνταξιούχος που εισέπραξε το 2025 ποσά τα οποία αντιστοιχούν στο 2023 θα πρέπει να υποβάλει τροποποιητική δήλωση για το συγκεκριμένο φορολογικό έτος.

Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ. Τα ποσά εμφανίζονται προσυμπληρωμένα και ο φορολογούμενος δεν μπορεί να τροποποιήσει άλλα στοιχεία της δήλωσης. Αν επιθυμεί να διορθώσει λάθη ή να αλλάξει άλλα δεδομένα του Ε1, θα χρειαστεί δεύτερη, ξεχωριστή τροποποιητική δήλωση.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στους τόκους που καταβλήθηκαν μαζί με τα αναδρομικά, κυρίως σε περιπτώσεις δικαστικών αποφάσεων. Οι τόκοι ακολουθούν διαφορετική φορολογική μεταχείριση και δηλώνονται στο έτος που εισπράχθηκαν, γεγονός που συχνά προκαλεί σύγχυση στους δικαιούχους.

Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις όπου η ηλεκτρονική εφαρμογή δεν εμφανίζει τα στοιχεία του φορολογούμενου. Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν υπάρχουν μόνο χειρόγραφες βεβαιώσεις αποδοχών. Τότε η διαδικασία μεταφέρεται στις κατά τόπους φορολογικές υπηρεσίες και απαιτείται φυσική ή ηλεκτρονική επικοινωνία με την αρμόδια ΔΟΥ.

Η ΑΑΔΕ συνιστά στους φορολογούμενους να μην αφήσουν την υποβολή για το τέλος της προθεσμίας. Ο λόγος δεν είναι μόνο διαδικαστικός. Όσο πιο αργά υποβληθεί η δήλωση, τόσο μικρότερο χρονικό περιθώριο απομένει για την οργάνωση της πληρωμής, ειδικά σε περιπτώσεις όπου τα ποσά του φόρου είναι σημαντικά.

Το βέβαιο είναι ότι η περίοδος των αναδρομικών δεν τελειώνει με την πίστωση των χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό. Για χιλιάδες πολίτες ακολουθεί και ο φορολογικός επίλογος. Και αυτός, όπως συμβαίνει συνήθως, μεταφράζεται σε ένα νέο εκκαθαριστικό και σε μια ακόμη υποχρέωση απέναντι στην εφορία.

