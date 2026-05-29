ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 18:17
29.05.2026 16:30

Οριστικά ένοχοι οι κατηγορούμενοι για τη φονική φωτιά στο Μάτι – Η απόφαση του Αρείου Πάγου

Με απόφαση του Αρείου Πάγου, αμετάκλητα κρίθηκαν ένοχοι οι κατηγορούμενοι της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι, τον Ιούλιο του 2018.  

Δεν αναγνωρίζονται τα ελαφρυντικά του σύννομου βίου

Όμως, οι αρεοπαγίτες αναίρεσαν, εν μέρει, την απόφαση του Εφετείου ως προς το σκέλος εκείνο που αφορά την απόρριψη του ελαφρυντικού του σύννομου βίου για τους Σωτήρη Τερζούδη (τέως αρχηγού της Πυροσβεστικής), Βασίλη Ματθαιόπουλο (τέως υπαρχηγού) και Ιωάννη Καπάκη (τέως γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας).

«Αναιρεί εν μέρει την προσβαλλόμενη απόφαση του Α΄ Τριμελούς Εφετείου Πλημ/των Αθηνών ως προς το μέρος της που αφορά την απόρριψη της ελαφρυντικής περίστασης του άρθρου 84 παρ. 2 στοιχ α΄ Ποινικού Κώδικα στον καθένα από τους τρεις πρώτους αναιρεσείοντες, Σ.Τ., Β.Μ. και Ι.Κ., αλλά και σε περίπτωση παραδοχής της ως προς τις επιβληθείσες στον καθένα απ΄ αυτούς ποινές φυλάκισης, καθώς επίσης και τις συνολικές ποινές φυλάκισης που καθορίστηκαν σε βάρος των τριών πρώτων αναιρεσειόντων, όπως και για την ορισθείσα εκ μέρους του καθενός από αυτούς εκτιτέα ποινή φυλάκισης» αναφέρει χαρακτηριστικά η υπ΄ αριθμ. 694/2026 απόφαση, που αναπέμπει την υπόθεση ως προς σκέλος του ελαφρυντικού και των ποινών στο Εφετείο για επανεκδίκαση.  

Όπως είναι γνωστό, το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Β´ βαθμού,μ τον Ιούνιο του 2025 είχε επιβάλλει ποινή 340 ετών, με εκτιτέα τα 5 έτη, στους Σωτήρη Τερζούδη, Βασίλη Ματθαιόπουλο, Ιωάννη Φωστιέρη και Ιωάννη Καπάκη (τότε γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας), οδηγώντας τους στη φυλακή.  

«Για τους 4 κατηγορούμενους επιβάλλεται η ποινή άνευ αναστολής, άνευ μετατροπής καθώς θεωρούνται ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων και θα αιτιολογήσουμε στην απόφαση μας περαιτέρω» είχε πει τότε η πρόεδρος του δικαστηρίου.

