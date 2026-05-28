Της εξόρυξης το… κάγκελο – Γιατί μπαινοβγαίνουν οι πετρελαϊκές στα «οικόπεδα» από την Κρήτη στο Ιόνιο

Το πόσο δύσκολο είναι το εγχείρημα για να γίνει η χώρα παραγωγός πετρελαίου ή φυσικού αερίου καταδείχθηκε μέσα σε λίγα 24ωρα με δύο αντικρουόμενες κινήσεις από τους πετρελαϊκούς κολοσσούς.

Στις 21 Μαΐου η κοινοπραξία των ExxonΜobil και HELLENiQ Energy διεμήνυσε στο ΥΠΕΝ, μέσω της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ), ότι εγκαταλείπει το «οικόπεδο» δυτικά της Κρήτης.

Στις 28 Μαΐου, ανακοινώθηκε ότι οι εταιρείες Chevron και HELLENiQ ENERGY υπέβαλαν επίσημο αίτημα για τη συμμετοχή της Chevron στην παραχώρηση της περιοχής 10 (Block 10), η οποία βρίσκεται στα ανοιχτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου, στη θαλάσσια περιοχή του Νοτίου Ιονίου Πελάγους, παράλληλα με την απόκτηση από τον αμερικανικό κολοσσό του 70% των δικαιωμάτων παραχώρησης από τη HELLENiQ ENERGY, η οποία σήμερα κατέχει το 100%.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε για μια ακόμα φορά τον υπουργό ΠΕΝ, Σταύρο Παπασταύρου, να δηλώσει ότι το αίτημα που υποβλήθηκε «Επιβεβαιώνει ότι η Πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων. Αποτελεί μια ακόμη ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στις προοπτικές της χώρας μας».

Εάν η απόφαση της Chevron καταδεικνύει ότι η Ελλάδα είναι στον πυρήνα των ενεργειακών συμφωνιών και ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, η απόφαση ExxonΜobil και HELLENiQ Energy να εγκαταλείψουν το «οικόπεδο» δυτικά της Κρήτης, επιβεβαιώνει το ακριβώς αντίθετο;

Η ιστορία με το μπλοκ δυτικά της Κρήτης

Ήταν Νοέμβριος του 2022 όταν ο τότε υπουργός ΠΕΝ, Κώστας Σκρέκας μιλώντας στην ΕΡΤ δήλωνε ότι «το κοίτασμα το οποίο πιθανολογούμε ότι υπάρχει νοτιοδυτικά της Κρήτης και της Πελοποννήσου ίσως είναι η τελευταία ελπίδα που έχει η εξορυκτική βιομηχανία για να βρει μεγάλο κοίτασμα φυσικού αερίου στην περιοχή της ανατολικής Ευρώπης» και προέβλεπε να ξεκινήσει το 2027-2028 η παραγωγή φυσικού αερίου.

Και ήταν Ιανουάριος του 2023 όταν ο Κώστας Σκρέκας, έκανε λόγο για υψηλές προσδοκίες από τις έρευνες υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή της Κρήτης.

Τελικά εν έτει 2026 το «οικόπεδο» δυτικά της Κρήτης που εντάχθηκε πολιτικά στο αφήγημα των «υψηλών προσδοκιών» και της επιτάχυνσης των ερευνών, κατέληξε να επιστραφεί στο Δημόσιο πριν καν περάσει στη φάση των 3D σεισμικών. Και κάπως έτσι η απόσταση ανάμεσα στην πολιτική ρητορική και την επενδυτική απόφαση της κοινοπραξίας αποδείχθηκε μεγάλη.

Η κοινοπραξία ExxonΜobil και HELLENiQ Energy, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΕΝ, επέλεξε αντί για την δαπάνη σε νέες σεισμικές έρευνες στα Δυτικά της Κρήτης και την μεσολάβηση επιπλέον 2 με 3 ετών έως ότου να είναι σε θέση να αποφασίσουν για πιθανή γεώτρηση, να προχωρήσουν άμεσα στη γεώτρηση στο ΒΔ Ιόνιο και συγκεκριμένα στο Block 2.

Να σημειωθεί ότι ήδη από τις 19 Μαρτίου με ανακοίνωση της ΕΔΕΥΕΠ είχε γίνει γνωστό ότι η κοινοπραξία Energean (διαχειριστής) – ExxonMobil – HELLENiQ ENERGY, συμμισθωτές της υπεράκτιας παραχώρησης «Μπλοκ 2», θα προχωρήσει στην έναρξη της δεύτερης φάσης ερευνών η οποία περιλαμβάνει και ερευνητική γεώτρηση.

Η ιστορία με το μπλοκ 10 στο Ιόνιο

Η περιοχή 10 / Block 10 βρίσκεται στα ανοιχτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου, στη θαλάσσια περιοχή του Νοτίου Ιονίου Πελάγους και πλέον το 70% των δικαιωμάτων παραχώρησης περνάει από την HELLENiQ ENERGY στη Chevron, η οποία αναλαμβάνει και operator του έργου.

Στην περιοχή 10 έχουν ολοκληρωθεί τα ερευνητικά προγράμματα της 1ης και 2ης ερευνητικής φάσης και εκκρεμεί η απόφαση για είσοδο στην 3η και τελευταία ερευνητική φάση, δηλαδή στη φάση που αφορά την εξερευνητική γεώτρηση.

Παράλληλα, η ΕΔΕΥΕΠ αξιολογεί αίτημα για 18μηνη παράταση της δεύτερης φάσης, ώστε η νέα κοινοπραξία να αξιολογήσει από κοινού τα δεδομένα από τις 2D και 3D σεισμικές έρευνες.

Να σημειωθεί ότι επί υπουργίας Σκρέκα είχε ανακοινωθεί τον Νοέμβριο του 2022 ότι στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή επίκειται η έναρξη τρισδιάστατων σεισμικών ερευνών από το αποτέλεσμα των οποίων θα εξαρτηθεί αν θα ακολουθήσει ερευνητική γεώτρηση το 2024.

Εν ολίγοις οι έρευνες για την πιθανότητα εντοπισμού πετρελαίου ή φυσικού αερίου είναι εξαιρετικά πολύπλοκες. Και οι διθυραμβικές πολιτικές ανακοινώσεις πέφτουν στο κενό όταν ο λόγος ανήκει και μόνο στο αποτέλεσμα των ερευνών.

Η κοινοπραξία ExxonΜobil και HELLENiQ Energy την περιοχή δυτικά της Κρήτης γιατί δεν είδε φως.

Και η Chevron αποφάσισε να μπει στην περιοχή 10 στο Ιόνιο για να διερευνήσει τις πιθανότητες εξεύρεσης υδρογονανθράκων που μπορεί να είναι εκμεταλλεύσιμοι.

Το ρεζουμέ είναι πως δύο είναι τα βασικά ερωτήματα που απασχολούν τους πετρελαϊκούς κολοσσούς:

1] Εάν τα αποθέματα είναι απολήψιμα ή όχι. Εάν μπορούν, δηλαδή, να εξαχθούν

2] Εάν οι επενδύσεις θα είναι οικονομικά βιώσιμες, εάν αποφασιστεί ότι τα αποθέματα είναι απολήψιμα, καθώς βρίσκονται σε πολύ μεγάλο βάθος.

Διαβάστε επίσης:

Η Ελλάδα έχει το πιο ακριβό ρεύμα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση

Αντιδράσεις για Χωροταξικό ΑΠΕ: Κομμένα τα αιολικά πάνω από τα 1.200 μέτρα και σε τουριστικά νησιά, στο 1 μίλι από τις ακτές τα θαλάσσια πάρκα

Χωροταξικό ΑΠΕ: Οριζόντιες απαγορεύσεις – Κομμένα τα αιολικά πάνω από τα 1.200 μέτρα και σε τουριστικά νησιά