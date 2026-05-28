Φωτιά στο Κρυονέρι: Στο σημείο 6 οχήματα με 12 πυροσβέστες

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (28/5) στην περιοχή του Κρυονερίου Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά έκαιγε σε αστικό ιστό, αλλά αντιμετωπίστηκε άμεσα.

Στην περιοχή επιχείρησαν 6 οχήματα με 20 πυροσβέστες και μία ομάδα πεζοπόρου.

