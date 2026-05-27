Καλαμάτα: Μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση στο Ασπρόχωμα (Videos)

Συναγερμός σήμανε λίγο πριν από τις 10 το βράδυ της Τετάρτης, 27/05, στο Ασπρόχωμα του Δήμου Καλαμάτας, όταν εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση κατασκευής φερέτρων.

Η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις εξαιτίας των εύφλεκτων υλικών που βρίσκονταν μέσα στις εγκαταστάσεις, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις, μαζί με ομάδες πολιτικής προστασίας του δήμου Καλαμάτας και την εθελοντική ομάδα ΟΑΚ.

Οι πυροσβέστες προσπαθούν να περιορίσουν την πυρκαγιά ώστε να μην επεκταθεί σε γειτονικές εγκαταστάσεις, ενώ οι πυκνοί καπνοί είναι ορατοί από πολλές περιοχές της Καλαμάτας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή εγκλωβισμένοι, ενώ τα ακριβή αίτια της φωτιάς θα εξεταστούν από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής μετά την πλήρη κατάσβεσή της.

