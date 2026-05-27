Δημοσκόπηση RealPolls: Δεύτερο κόμμα ο Τσίπρας, με μονοψήφια νούμερα 4ο το ΠΑΣΟΚ – Κέρδη για ΝΔ

Στην 4η θέση στέλνει το ΠΑΣΟΚ η δημοσκόπηση της RealPolls για λογαριασμό του Protagon, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα.

Την ώρα που η ΝΔ παρουσιάζει μία άνοδο στην πρόθεση ψήφου, το ΠΑΣΟΚ κατρακυλά τέταρτο καθώς ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται δεύτερος (όπως και χθες στην δημοσκόπηση της Interwiew) με την Μαρία Καρυστιανού να ακολουθεί στην 3η θέση.

Οι αναταράξεις που φέρνουν τα δύο κόμματα, δείχνει να ωφελεί μόνο την ΝΔ στην συγκεκριμένη δημοσκόπηση καθώς εμφανίζει στην πρόθεση ποσοστό 27,5% έναντι 24,6% που είχε τον περασμένο μήνα.

Ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται δεύτερος με ποσοστό 14,1% και τρίτη με 11,4% η Μαρία Καρυστιανού. Και μετά ακολουθούν οι πτώσεις των υπολοίπων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ έχει πέσει στο 8,6%, στο 5,1% είναι το ΚΚΕ, ενώ Βελόπουλος και Κωνσταντοπούλου κάνουν εντυπωσιακή βουτιά με ποσοστά 4,3% και 3,7% αντίστοιχα. Την Κωνσταντοπούλου μάλιστα περνάει στην πρόθεση και η Φωνή Λογικής με 3,9%.

Οσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, τα ποσοστά του στο 1,2% είναι πιο χαμηλά και από του ΜεΡΑ25 (1,5%), ενώ οι αναποφάσιστοι είναι σε ποσοστό 9%.

Στην εκτίμηση ψήφου δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές. Η ΝΔ συγκεντρώνει 29,1%, η ΕΛΑΣ 16,1% και η Ελπίδα 13,1%, ενώ το ΠΑΣΟΚ δεν φτάνει ούτε στην εκτίμηση διψήφιο ποσοστό (9,6%).

Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα ωστόσο, δεν αποτιμάται θετικά στην δημοσκόπηση όπως προκύπτει από τα νούμερα. Στην ερώτηση εάν ήταν αναγκαία η επιστροφή του λόγω αδυναμίας της υπάρχουσας αξιωματικής αντιπολίτευσης, το 61,6% απαντά αρνητικά ενώ το 33,6% αντιδρά θετικά.

Τα ευρήματα για το κόμμα της Μ. Καρυστιανού δείχνουν ότι το 58,8% θεωρεί ότι το συγκεκριμένο κόμμα εκφράζει την αγανάκτηση της κοινωνίας απέναντι στο πολιτικό σύστημα.

Για τη ΝΔ, το 57,6% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι το κυβερνών κόμμα ωφελείται από τον κατακερματισμό της αντιπολίτευσης (22,6% «σίγουρα ναι», 35,0% «μάλλον ναι»), ενώ το 56,2% πιστεύει ότι θα δεχθεί πίεση από το κόμμα Καρυστιανού σε τμήματα ψηφοφόρων της.

Το 60,6% θεωρεί επίσης ότι το ΠΑΣΟΚ ότι θα χάσει σημαντικό μέρος των ψηφοφόρων του προς το κόμμα Τσίπρα (20,7% «σίγουρα ναι», 39,9% «μάλλον ναι»), έναντι μόλις 32,4% που το αρνείται.

Δημοσκόπηση Real Polls: Τα σενάρια για δεύτερη Κυριακή εκλογών

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι τα σενάρια δεύτερης κάλπης με αντίπαλο της ΝΔ είτε τον Τσίπρα, είτε την Καρυστιανού, είτε το ΠΑΣΟΚ.

Στο σενάριο με αντίπαλο το ΠΑΣΟΚ η ΝΔ συγκεντρώνει 33,5% και το ΠΑΣΟΚ 27,3% (Πίνακας VII). Η διαφορά υπέρ της ΝΔ είναι 6,21 μονάδες — η μεγαλύτερη από τα τρία σενάρια.

Στο σενάριο ΝΔ εναντίον Τσίπρα, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 37,0% και η ΕΛΑΣ 31,9%.

Στο σενάριο ΝΔ κόντρα σε Καρυστιανού, η διαφορά είναι ακόμη μικρότερη καθώς βγάζει την κυβέρνηση με 34% έναντι 30,6% του κόμματος της Ελπίδας.

