ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 13:32
27.05.2026 11:42

Κατατίθεται το νομοσχέδιο για την απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων με ηλεκτρικό πατίνι – Πότε θα διώκονται επιχειρήσεις που τα πουλούν

Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται το νομοσχέδιο για την «πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο», όπως ανέφερε στην Ολομέλεια της Βουλής ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη Κούβελα, με θέμα «Ρύθμιση και έλεγχος της κυκλοφορίας ηλεκτρικών πατινιών στους αστικούς δρόμους».

Όπως είπε ο κ. Κυρανάκης, οι ανήλικοι αντιμετωπίζουν την οδήγηση με πατίνι «περίπου ως βίντεοπαιχνίδι» και αυτό πρέπει να αλλάξει.

«Εφόσον δεν έχουμε καταφέρει ως κοινωνία, ως οικογένειες, ως πολιτεία, να βάλουμε ο καθένας το μερίδιο ευθύνης του, να συμμορφώσουμε τους ανήλικους με την κυκλοφορία που πρέπει να έχουν στους ελληνικούς δρόμους, στην ελληνική άσφαλτο [. . .] θα πάμε με νομοσχέδιο, που κατατίθεται εντός των επόμενων δέκα ημερών, σε πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Αυτό σημαίνει, όμως, ότι αφορά και τα μισθωμένα από εταιρείες μίσθωσης και τα ιδιόκτητα», σημείωσε.

Ο αναπληρωτής υπουργός, ο οποίος υπενθύμισε ότι για τα ιδιόκτητα πατίνια προϋπήρχε συγκεκριμένος νόμος που ορίζει τις προδιαγραφές πόλης ηλεκτρικού πατινιού, απήθυνε μήνυμα από το βήμα της Βουλής «προς τις εμπορικές επιχειρήσεις που πουλούν ηλεκτρικά πατίνια με όριο ταχύτητας μεγαλύτερο των 25 χιλιόμετρων, αυτό που προβλέπεται στον νόμο: Ότι αυτό είναι μια παράνομη πράξη. Και διώκεται. Και θα διώκεται ακόμα πιο αυστηρά».

Από την πλευρά του, ο ερωτών βουλευτής τόνισε ότι η απαγόρευση της κυκλοφορίας των πατινιών «είναι πολύ σημαντική». Έθεσε, επίσης, το θέμα για όσους νοικιάζουν και μετά παρατούν τα πατίνια στα πεζοδρόμια, προτείνοντας «να συνεχίζει η χρέωση της πιστωτικής κάρτας αυτού που νοίκιασε ηλεκτρικό πατίνι, όταν δεν το παρκάρει στον χώρο που προβλέπεται», με τον κ. Κυρανάκη να επισημαίνει ότι η ευθύνη δημιουργίας χώρων στάθμευσης για πατίνια ανήκει στους δήμους.

Κλείνοντας τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του κ. Κούβελα, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών υπογράμμισε πως «με το νομοσχέδιο το οποίο φέρνουμε σε 10 μέρες επεκτείνουμε και το πλαίσιο ασφάλισης πλέον στον οδηγό, όταν υπάρχει ιδιωτικής χρήσης πατίνι».

Όσο για την ανάγκη απαγόρευσης σε ανήλικους, κάτω των 18 ετών, για οποιαδήποτε κυκλοφορία στον δρόμο, ανέφερε ότι είναι «η πιο καθαρή λύση για να μπορεί να αστυνομεύεται κιόλας, να εφαρμόζεται ο νόμος». Κατέληξε, δε, λέγοντας: «Όλοι μας  όταν ήμασταν μικρότεροι, μπορεί να βγαίναμε με τα ποδήλατα στον δρόμο. Τέτοια κατάσταση όπως η σημερινή δεν υπήρχε ποτέ. Μας μεταφέρουν από το υπουργείο Υγείας ότι η κατάσταση στα επείγοντα είναι πάρα πολύ άσχημη. Μεταφέρονται πάρα πολλοί ανήλικοι τραυματισμένοι. Μπορεί να μην έχουμε θανατηφόρα πολλά, αλλά αυτοί οι τραυματισμοί ανησυχούν ως πολιτεία και ως γονείς που έχουμε ανήλικα παιδιά. Οφείλουμε να δράσουμε. Σε δέκα μέρες έρχεται το νομοσχέδιο».

