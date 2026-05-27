Πηνελόπη Νάσσου ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΝΑΣΣΟΥ

27.05.2026 06:33

Καραμανλική τορπίλη στα «ήρεμα νερά» των ελληνοτουρκικών και της… ΝΔ

Ως ένα ισχυρό μήνυμα προς την κυβέρνηση μπορεί να ερμηνεύσει κάποιος τη χθεσινή παρουσία των στελεχών της ΝΔ στην ομιλία του Κώστα Καραμανλή, στην παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη, «Η νέα παγκόσμια τάξη. Το δίκαιο της ισχύος».

Και επειδή μία φωτογραφία ισούται με χίλιες λέξεις το γεγονός ότι στην πρώτη σειρά της εκδήλωσης ήταν ο Κώστας Καραμανλής, ο Αντώνης Σαμαράς, ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο Χρήστος Σταϊκούρας, δημιούργησε συνειρμούς.

Ήταν σαν να είναι μία εικόνα από το παρελθόν που στόχο προφανώς έχει να στείλει ένα μήνυμα στο Μέγαρο Μαξίμου ότι η ΝΔ του ιδρυτή του κόμματος είναι παρούσα.

Ο πρώην πρωθυπουργός δεν θέλησε ωστόσο με την ομιλία του να πολώσει ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Έτσι αρκέστηκε να αφήσει αιχμές για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη και τους θεσμούς στη χώρα κάνοντας λόγο για χειραγώγηση ενώ δεν άφησε ασχολίαστο και το θέμα των υποκλοπών. «Ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης και το ζήτημα της ακριβούς και αμερόληπτης πληροφόρησης είναι καθοριστικής σημασίας» είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Όταν οι πληροφορίες εξυπηρετούν κατεστημένα συμφέροντα ή καταντούν απροκάλυπτη απόπειρα χειραγώγησης, η Δημοκρατία πλήττεται. Παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν επίσης τη Δημοκρατία. Το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως μάλιστα η Δικαιοσύνη ως το θεμέλιο της ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας, χειραγωγούνται».

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο νόμο που ετοιμάζει η Τουρκία για την «Γαλάζια Πατρίδα» κάνοντας λόγο για «εξωφρενικό» νόμο και τόνισε πως τον «αδιανόητο «Δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας» που πολλοί θεωρούν ότι προορίζεται για εσωτερική κατανάλωση, αφού πλέον διδάσκεται στα σχολεία και γαλουχεί, παραπλανά και φανατίζει τις νέες γενιές, τώρα παίρνει την πλέον επίσημη μορφή και γίνεται νόμος του κράτους, προκειμένου να δεσμεύει και όλες τις επόμενες κυβερνήσεις».

Ο κ. Καραμανλής τόνισε πως «δεν έχει καμία νομική αξία για την επιβολή τετελεσμένων, αλλά δεν αφήνει πλέον καμία αμφιβολία για τις απαράδεκτες αξιώσεις της Τουρκίας στο μισό Αιγαίο τις και δεσμεύει το κράτος της Τουρκίας για επιβολή του νόμου αυτού στο πεδίο. Και πάντως αποτελεί αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι η Τουρκία, μεθοδικά και συστηματικά, προωθεί την αναθεωρητική ατζέντα της και επιχειρεί να μεθοδεύσει σταδιακά τη διαμόρφωση ευνοϊκών γι’ αυτήν συνθηκών».

Το μήνυμα για τα «ήρεμα νερά»

Στέλνοντας σαφές μήνυμα στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ο Κώστας Καραμανλής υπογράμμισε πως υπό αυτό το πρίσμα «πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των «ήρεμων νερών»».

Και συνέχισε λέγοντας: «Όσο κατανοητή και αν είναι η προσπάθεια αποφυγής εντάσεων, εφ’ όσον η συμπεριφορά αυτή παρερμηνεύεται ως υποχωρητικότητα στην άσκηση και του παραμικρού δικαιώματός μας, ακόμα και στην καρδιά του Αιγαίου, ή απαλλάσσει την Τουρκία από το βάρος της επιθετικής της συμπεριφοράς στα μάτια των τρίτων – υποκριτικά βέβαια, γιατί τους βολεύει –, το κόστος καθίσταται δυσανάλογα μεγαλύτερο από το επιδιωκόμενο υποτιθέμενο όφελος. Σωστά, λοιπόν, ενισχύεται η αμυντική και αποτρεπτική ικανότητα της χώρας, πιστεύω όμως ότι ήρθε η ώρα να καταδειχθεί πλέον σε εταίρους και συμμάχους, ακόμα και με μια διαρκή εκστρατεία δημόσιας διπλωματίας και με τρόπο επίμονο και σαφή, το αδιανόητο των τουρκικών βλέψεων και το μέγεθος της τουρκικής επεκτατικότητας και επιθετικότητας. Και προς την Τουρκία, καθαρά και ξάστερα το μήνυμα ότι κανείς στην Ελλάδα δεν προσφέρεται για εκπτώσεις σε ζητήματα διεθνώς κατοχυρωμένων Δικαίων και δικαιωμάτων της χώρας».

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι Χρήστος Σταϊκούρας, Ευριπίδης Στυλιανίδης, Κώστας Σκρέκας, Ευάγγελος Αποστολάκης, Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Κώστας Αχιλλέα Καραμανλής, Μάξιμος Σενετάκης, Χαράλαμπος Αθανασίου, Αχιλλέας Καραμανλής, Μίλτος Χρυσομάλλης, Γιάννης Βαληνάκης, Γιώργος Βλάχος, Γιώργος Αλογοσκούφης, Προκόπης Παυλόπουλος, Σάββας Τσιτουρίδης, Κώστας Τσουκαλάς (ΠΑΣΟΚ), Όλγα Κεφαλογιάννη.

