ΗΠΑ και Ιράν παίζουν με τη φωτιά: Επιθέσεις, απειλές και παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις – Σήμερα συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο Τραμπ

Παρά τα νέα αμερικανικά πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων, οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για μια προσωρινή ειρηνευτική συμφωνία φαίνεται πως παραμένουν ενεργές.

Η Τεχεράνη χαρακτήρισε τις επιθέσεις «κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας», ωστόσο απέφυγε να αποχωρήσει από τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ.

Η Τεχεράνη καταγγέλλει τις αμερικανικές επιθέσεις

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι ενήργησαν «κακόπιστα», μετά τα πλήγματα που στόχευσαν εκτοξευτές πυραύλων και κινήσεις τοποθέτησης νέων ναρκών στα Στενά του Ορμούζ.

Η Τεχεράνη έκανε λόγο για «οριστική παραβίαση της εκεχειρίας», προειδοποιώντας ότι δεν θα αφήσει την επίθεση αναπάντητη.

Παρά τη σκληρή ρητορική, το Ιράν δεν ανακοίνωσε άμεσα αντίποινα και δεν αποχώρησε από τις συνομιλίες, γεγονός που ερμηνεύεται ως ένδειξη ότι επιθυμεί να διατηρήσει ζωντανή τη διαδικασία διαπραγμάτευσης.

Σύμφωνα με ιρανικές πηγές, από τα αμερικανικά πλήγματα σκοτώθηκαν τέσσερις Ιρανοί στρατιώτες.

Η είδηση της αναζωπύρωσης των συγκρούσεων προκάλεσε άνοδο 4% στις τιμές του πετρελαίου Brent.

Η Ουάσινγκτον αποφεύγει την κλιμάκωση

Παρότι το Ιράν απάντησε στις τελευταίες επιθέσεις υποστηρίζοντας ότι κατέρριψε αμερικανικό drone και ανάγκασε ακόμη ένα drone και μαχητικό αεροσκάφος να αποχωρήσουν, οι ΗΠΑ συνέχισαν να αποφεύγουν επιθετική ρητορική.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, όταν ρωτήθηκε δύο φορές για τα περιστατικά κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ινδία, απέφυγε να σταθεί στις επιθέσεις. Αντίθετα, μίλησε γενικά για ειρηνευτικές συνομιλίες και για τη σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Παρόμοια στάση είχε τηρήσει η αμερικανική κυβέρνηση και στις αρχές Μαΐου.

Τότε, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ στρατηγός Νταν Κέιν είχε αναφέρει ότι το Ιράν είχε ανοίξει πυρ εννέα φορές εναντίον εμπορικών πλοίων, είχε καταλάβει δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και είχε εξαπολύσει περισσότερες από δέκα επιθέσεις κατά αμερικανικών δυνάμεων.

Παρά τα περιστατικά, ο ίδιος είχε σπεύσει να διευκρινίσει ότι οι κινήσεις αυτές βρίσκονταν «κάτω από το όριο επανέναρξης μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων» και τις είχε χαρακτηρίσει «χαμηλής έντασης επιχειρήσεις».

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είχε τότε διαβεβαιώσει ότι η εκεχειρία δεν είχε καταρρεύσει, καλώντας το Ιράν να «επιδείξει σύνεση» και να μην ξεπεράσει το όριο που θα οδηγούσε σε νέα σύγκρουση.

Λίγες ημέρες αργότερα, οι ΗΠΑ έπληξαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, χρησιμοποιούνταν για επιθέσεις εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Παρά ταύτα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε το περιστατικό.

«Η εκεχειρία συνεχίζεται. Παραμένει σε ισχύ», είχε δηλώσει στο ABC News στις αρχές Μαΐου, περιγράφοντας τα αμερικανικά πλήγματα ως «ένα απλό χτύπημα προειδοποίησης».

Αναβλήθηκε συνεδρίαση Τραμπ στο Καμπ Ντέιβιντ

Ο Ντόναλντ Τραμπ επρόκειτο να συγκαλέσει σπάνια συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στο Καμπ Ντέιβιντ, στην πολιτεία Μέριλαντ, ωστόσο ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι η συνάντηση αναβλήθηκε λόγω κακοκαιρίας. Τελικά θα διεξαχθεί σήμερα στον Λευκό Οίκο. Το υπουργικό συμβούλιο αναμένεται, στο μεγαλύτερο μέρος του, να αφιερωθεί στο Ιράν, καθώς οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη δεν μοιάζουν να φέρνουν τα αποτελέσματα που προεξοφλούνταν.

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος συνεχίζει να δέχεται πιέσεις και ερωτήματα για το πώς η υπό διαπραγμάτευση συμφωνία θα επιτύχει τους στόχους που είχε θέσει η Ουάσινγκτον στην αρχή του πολέμου.

Σε νέα ανάρτησή του, ο Τραμπ επανέλαβε παλαιότερους ισχυρισμούς ότι ακόμη και αν το Ιράν «παραδοθεί», οι Δημοκρατικοί και τα αμερικανικά ΜΜΕ θα παρουσιάσουν την εξέλιξη ως ιρανική νίκη.

Στο Κατάρ οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και βασικός διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, παρέμεινε για δεύτερη ημέρα στη Ντόχα, επιδιώκοντας συμφωνία για την αποδέσμευση περισσότερων από 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων.

Η Τεχεράνη ζητεί τα χρήματα να μεταφερθούν σε ιρανικό λογαριασμό, ενώ παράλληλα επιδιώκει χαλάρωση των κυρώσεων στις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων για διάστημα 60 ημερών, κατά το οποίο θα συνεχιστούν οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Τα Στενά του Ορμούζ και οι όροι της συμφωνίας

Η συμφωνία προβλέπει ξεχωριστό χρονοδιάγραμμα 30 ημερών για την άρση του αποκλεισμού των ιρανικών πετρελαϊκών λιμανιών από τις ΗΠΑ και για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Στόχος είναι να επανέλθει η θαλάσσια κυκλοφορία στα επίπεδα που υπήρχαν πριν από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, μετά την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά του Ιράν.

Ωστόσο, το πλαίσιο παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστο, καθώς όλες οι πλευρές προσπαθούν να παρουσιάσουν τη συμφωνία ως επιτυχία στο εσωτερικό τους.

Πιέσεις από σκληροπυρηνικούς σε ΗΠΑ, Ιράν και Ισραήλ

Σκληροπυρηνικοί κύκλοι σε Ουάσινγκτον, Τεχεράνη και Ιερουσαλήμ πιέζουν τις κυβερνήσεις να μην προχωρήσουν σε περαιτέρω υποχωρήσεις.

Ο Μαχμούντ Ναμπαβιάν, μέλος της επιτροπής εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου, δήλωσε ότι καμία συμφωνία δεν πρέπει να περιορίζει τον ιρανικό έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ.

Παρόλα αυτά, ο Γκαλιμπάφ, που επανεξελέγη πανίσχυρος πρόεδρος της Βουλής αυτή την εβδομάδα, φαίνεται προς το παρόν ικανός να παραμερίσει τις αντιδράσεις.

Η διαμάχη για τα παγωμένα κεφάλαια

Σύμφωνα με ιρανικές πηγές, η βασική εκκρεμότητα στις διαπραγματεύσεις αφορά τον τρόπο πρόσβασης της Τεχεράνης στα παγωμένα κεφάλαιά της.

Η έλλειψη εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο πλευρές θεωρείται τόσο βαθιά, ώστε η Τεχεράνη αρνείται να προχωρήσει σε νέες συζητήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα ή τα Στενά του Ορμούζ χωρίς προηγούμενη μεταφορά των χρημάτων.

Ο Ιρανός βουλευτής Αχμάντ Μπαχσαγιές Αρντεστάνι υποστήριξε ότι σχέδιο μεταφοράς 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το Κατάρ σε ρωσικό λογαριασμό και στη συνέχεια στο Ιράν μπλοκαρίστηκε την τελευταία στιγμή από τις ΗΠΑ.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι, σε περίπτωση επανέναρξης του πολέμου, το Ιράν γνωρίζει πού διαμένουν στη Ντόχα και στο Ντουμπάι οι βασικοί διαπραγματευτές των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ.

Κλιμάκωση και στον Λίβανο

Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη επιχειρεί να ενισχύσει το σκέλος της συμφωνίας που αφορά την υποχρέωση του Ισραήλ να τηρήσει εκεχειρία στον Λίβανο.

Ωστόσο, οι εξελίξεις δείχνουν το αντίθετο. Το Ισραήλ παραδέχθηκε ότι διεξάγει επιχειρήσεις βόρεια της λεγόμενης «κίτρινης γραμμής» για να πλήξει πυραυλικά συστήματα της Χεζμπολάχ.

Το βράδυ της Τρίτης, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε νέες προειδοποιήσεις εκκένωσης για κατοίκους 19 χωριών στον νότιο Λίβανο, επεκτείνοντας τις χερσαίες επιχειρήσεις του βαθύτερα στο λιβανικό έδαφος.

Λίγες ώρες αργότερα, το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι ισραηλινά πλήγματα σκότωσαν 31 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 40.

Οι δηλώσεις του Χαμενεΐ

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος διαδέχθηκε τον πατέρα του μετά τον θάνατό του από αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στην αρχή του πολέμου, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της σύγκρουσης.

Σε μήνυμά του με αφορμή την έναρξη του χατζ, κάλεσε τις μουσουλμανικές χώρες σε ενότητα και υποστήριξε ότι «η πορεία της ιστορίας κινείται υπέρ του Ιράν».

Ο ίδιος προέβλεψε ακόμη ότι το Ισραήλ θα έχει εξαλειφθεί έως το 2040.

«Το σιωνιστικό καθεστώς που έχει κλονιστεί και ο καρκινικός όγκος του Ισραήλ πλησιάζουν στα τελικά στάδια της άθλιας ύπαρξής τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

