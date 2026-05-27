Η Ελλάδα χάνει έδαφος στην ανταγωνιστικότητα παρά την αύξηση επενδύσεων και τη δημοσιονομική σταθεροποίηση

Παρά τη βελτίωση βασικών οικονομικών δεικτών, την επιστροφή της επενδυτικής βαθμίδας και την αύξηση των επενδύσεων τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα συνεχίζει να εμφανίζει σημαντικές αδυναμίες στην ανταγωνιστικότητα, με τη γραφειοκρατία, το brain drain, τη δυσκολία χρηματοδότησης και το ασταθές επιχειρηματικό περιβάλλον να εξακολουθούν να επηρεάζουν αρνητικά την οικονομία.

Αυτό προκύπτει από το νέο policy paper του ΚΕΦΙΜ με τίτλο «Η Ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Οικονομίας: Προκλήσεις και Προοπτικές», το οποίο αποτυπώνει τη θέση της Ελλάδας στους διεθνείς δείκτες ανταγωνιστικότητας, αλλά και τις βασικές προκλήσεις που εξακολουθούν να περιορίζουν την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας του International Institute for Management Development, η Ελλάδα κατατάσσεται το 2025 στην 50ή θέση μεταξύ 69 οικονομιών, υποχωρώντας κατά τρεις θέσεις σε σχέση με το 2024 και κατά τέσσερις θέσεις σε ορίζοντα πενταετίας.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι, παρά τη σταθεροποίηση της οικονομίας μετά την πολυετή κρίση, οι διαρθρωτικές αδυναμίες της χώρας παραμένουν έντονες και συνεχίζουν να επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Η μεγαλύτερη επιδείνωση καταγράφεται στον τομέα της επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας, όπου η Ελλάδα έχασε εννέα θέσεις μέσα σε έναν χρόνο. Σύμφωνα με τη μελέτη, βασικοί παράγοντες αυτής της υποχώρησης είναι η φυγή εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στο εξωτερικό, με τη χώρα να βρίσκεται στην 64η θέση παγκοσμίως στο brain drain, αλλά και οι χαμηλές επιδόσεις στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όπου κατατάσσεται στην 61η θέση.

Το policy paper σημειώνει επίσης ότι η δημοσιονομική εξυγίανση των τελευταίων ετών δεν έχει ακόμη μεταφραστεί σε χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου για επιχειρήσεις και επενδύσεις, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην 60ή θέση στον σχετικό δείκτη.

Παράλληλα, οι επιδόσεις της χώρας στις υποδομές παραμένουν στάσιμες, καθώς η Ελλάδα διατηρείται στην 40ή θέση για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο ζήτημα της επιχειρηματικής πολυπλοκότητας. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη Επιχειρηματικής Πολυπλοκότητας της TMF Group, η Ελλάδα αναδεικνύεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ως η πιο πολύπλοκη χώρα παγκοσμίως όσον αφορά την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Όπως επισημαίνεται στη μελέτη, οι συνεχείς αλλαγές στη νομοθεσία, οι συχνές ρυθμιστικές μεταβολές και η αδυναμία διαμόρφωσης σταθερού επιχειρηματικού πλαισίου εξακολουθούν να δημιουργούν αβεβαιότητα για επιχειρήσεις και επενδυτές.

Την ίδια στιγμή, η έκθεση καταγράφει σημαντική αύξηση επενδύσεων την περίοδο 2021–2025. Ο Ακαθάριστος Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου αυξήθηκε κατά 21,8% το 2021 και κατά 21,9% το 2022, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφωνόταν στο 4,1% και 2,1% αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η εξέλιξη αυτή αντανακλά κυρίως την προσπάθεια αναπλήρωσης του μεγάλου επενδυτικού κενού που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετούς οικονομικής κρίσης και όχι ακόμη μια σταθερή και διατηρήσιμη παραγωγική αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας.

Η μελέτη επισημαίνει ότι κρίσιμοι τομείς όπως η Δικαιοσύνη, η αγορά εργασίας και η χρηματοδότηση εξακολουθούν να εμφανίζουν μεγάλες αδυναμίες, περιορίζοντας τη δυνατότητα μετατροπής των επενδύσεων σε ουσιαστική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Το policy paper συνδέει επίσης την ελληνική εικόνα με τη συζήτηση που έχει ανοίξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο μετά την Έκθεση Draghi, την Πυξίδα Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον σχεδιασμό του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2028–2034.

Σύμφωνα με το ΚΕΦΙΜ, η ευρωπαϊκή συζήτηση επικεντρώνεται έντονα στις ψηφιακές επιδοτήσεις και στην ενίσχυση επενδύσεων, ωστόσο εξακολουθούν να παραμένουν ανοιχτά ζητήματα όπως ο κατακερματισμός των κεφαλαιαγορών και τα εκτεταμένα ρυθμιστικά εμπόδια που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του ΚΕΦΙΜ, Νίκος Ρώμπαπας, η πρόκληση τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρώπη δεν περιορίζεται μόνο στη δημοσιονομική σταθερότητα, αλλά αφορά κυρίως τη δημιουργία ενός πιο φιλικού περιβάλλοντος για επενδύσεις, εργασία, καινοτομία και πρόσβαση σε κεφάλαιο.

Η συνολική εικόνα που αποτυπώνεται στη μελέτη δείχνει ότι, παρά τη βελτίωση της οικονομικής εικόνας της χώρας σε σχέση με τα χρόνια της κρίσης, οι διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας εξακολουθούν να περιορίζουν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγική δυναμική της χώρας.

