ΤΡΙΤΗ 26.05.2026 16:10
Η Δήμητρα Παπαδοπούλου πήρε πτυχίο στην Αγγλική Φιλολογία!

Το πτυχίο της στην Αγγλική Φιλολογία πήρε η Δήμητρα Παπαδοπούλου, κλείνοντας μια εκκρεμότητα χρόνων που η ίδια είχε αφήσει πίσω της, για μόλις τρία μαθήματα.

Η ηθοποιός μοιράστηκε, μάλιστα, τη χαρμόσυνη είδηση, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την ορκωμοσία της.

«Μπαμπά, πήρα πτυχίο!» έγραψε στη λεζάντα.

Η ίδια έχει μιλήσει στο παρελθόν για τις σπουδές που δεν είχε καταφέρει να ολοκληρώσει, κάτι που όπως είχε εξομολογηθεί, τη βάραινε ψυχολογικά. Όπως έχει πει, ο πατέρας της επιθυμούσε πολύ να τη δει να παίρνει το πτυχίο της, γεγονός που προσθέτει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στη φράση με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της.

«Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν πήρα το πτυχίο μου. Αν γυρνούσα τον χρόνο πίσω, θα πήγαινα να το πάρω», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, σε συνέντευξή της στο «Στούντιο 4» της ΕΡΤ συμβουλεύοντας, τότε, τους νεότερους να ολοκληρώνουν τις σπουδές τους ακόμα κι αν νιώθουν ότι το αντικείμενο δεν ανταποκρίνεται πλήρως στα ενδιαφέροντά τους.

