Λιάγκας κατά Κουτσελίνη: «Βγάζεις κομπλεξισμό και κακία – Δεν το περίμενα από σένα» (Video)

Την απάντησή του στις δηλώσεις της Ζήνας Κουτσελίνη αναφορικά με τα νούμερα τηλεθέασης έδωσε ο Γιώργος Λιάγκας ο οποίος -κατά την τοποθέτησή του- εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του.

Τόνισε δε, ότι στο εξής προσθέτει την παρουσιάστρια του Star στον… «σύλλογο των εμμονικών», υποστηρίζοντας ότι τα λόγια της υποδηλώνουν «κομπλεξισμό» και «κακία».

«Στον σύλλογο εμμονικών, τώρα προστέθηκε και η Ζήνα Κουτσελίνη, κάθε εβδομάδα βλέπουμε ότι προστίθεται και ένας. Εμένα με στεναχώρησαν αυτές οι δηλώσεις, γιατί βγάζει έναν κομπλεξισμό που δεν τον έχει ανάγκη, γιατί έχει κάνει μια τεράστια πορεία. Εγώ δεν έχω κάνει κακή χρονιά, εσύ έχεις κάνει, άλλα νούμερα μάλλον βλέπουμε. Εγώ έχω κάνει μια μέτρια και καλή χρονιά, αυτή η εκπομπή δεν είναι πρώτη φέτος, είναι δεύτερη μαζί με μία άλλη εκπομπή. Δεδομένου και του μέσου όρου στον σταθμό τον οποίο δουλεύω, είναι μια καλή χρονιά» είπε αρχικά ο παρουσιαστής και πρόσθεσε:

«Αν αυτό σε κάνει να κοιμάσαι καλύτερα, να κοιμάσαι αγαπημένη μου. Επίσης, εγώ σε κατατάσσω και σε μια κατηγορία ανθρώπων της τηλεόρασης που πια δεν κρίνεσαι και απ’ τα νούμερα. Αλίμονο αν εσύ κρίνεσαι αν κάνεις μια χρονιά 7-8%, όπως το κάνεις φέτος. Τις περισσότερες μέρες… κάνεις κάποιες μέρες διψήφια. Κρίμα, τώρα, αυτό που γίνεται. Πραγματικά, δεν το περίμενα από σένα. Και αν σε έχει πειράξει, γιατί αυτό καταλαβαίνω, η πλάκα που κάναμε με το ψαράκι… Είναι μια πλάκα που εσύ μας επέτρεψες να την κάνουμε γιατί εσύ έβγαλες το ψαράκι! Άρα έκανες πλάκα εσύ, σου κάναμε πλάκα κι εμείς. Αν παρεξηγήθηκες και απ’ αυτό και βγάζεις τώρα κακία και κομπλεξισμό; Δες το. Πραγματικά. Δηλαδή κάθε φορά με απογοητεύουν οι άνθρωποι, δεν μπορώ να καταλάβω».

Λίγο πριν ολοκληρώσει την τοποθέτησή του, ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε, μάλιστα, στα μπάτζετ στην τηλεόραση που σύμφωνα με τα ρεπορτάζ είναι μειωμένα, αφήνοντας αιχμές…

«Σε λίγα χρόνια, όσοι δουλεύετε στην τηλεόραση θα παίρνετε ένα χιλιάρικο τον μήνα, όπως το πάτε. Να το ξέρετε. Και θα φταίτε εσείς. Με αυτόν τον τρόπο που κάνετε, που βγάζετε ο ένας τα μάτια του άλλου. Δεν πειράζει. Εγώ, ξέρετε πού θα ψαρεύω… Ε, ελπίζω να μην ψαρεύω καρχαρίες» τόνισε.

Όσα είπε η Ζήνα Κουτσελίνη για τον Γιώργο Λιάγκα

«Από ποιο κανάλι είσαι; Από τον Γιώργο Λιάγκα. Άρα και ο Γιώργος ξέρει πάρα πολύ καλά ότι κανένας μας δεν κρίνεται από μια κακή τηλεοπτική χρονιά, όπως τη βιώνει και εκείνος. Είχαμε μια δύσκολη τηλεοπτική χρονιά και οι δύο λοιπόν», σχολίασε χαρακτηριστικά η Ζήνα Κουτσελίνη. Με αυτόν τον τρόπο, η ίδια έβαλε στο κάδρο όχι μόνο τη δική της εκπομπή, αλλά συνολικά τη σεζόν που ολοκληρώνεται, αφήνοντας να εννοηθεί πως μία χρονιά χαμηλότερων επιδόσεων δεν αρκεί για να καθορίσει την πορεία ενός τηλεοπτικού προσώπου.

«Από ‘κει και πέρα κανείς δεν κρίνεται, διότι διανύσαμε με πρωτιά, τουλάχιστον εγώ, δέκα τηλεοπτικά χρόνια. Η ενδέκατη ήταν μια χρονιά που σε περιεχόμενο για μένα ήταν καλύτερη από τις προηγούμενες δέκα, αλλά στα νούμερα τηλεθέασης δεν ήταν τόσο καλή. Αυτό λοιπόν δεν σημαίνει κάτι για κανέναν μας, ούτε για τον Γιώργο, ούτε και για μένα, ούτε και για όσους δεν τα πήγαν καλά αυτή την τηλεοπτική χρονιά» πρόσθεσε η παρουσιάστρια.

Διαβάστε επίσης:

Ματούλα Ζαμάνη: «Υπήρξε πολιτική σκοπιμότητα» λέει για τις αντιδράσεις με την μπλούζα που έβγαλε σε συναυλία της (Videos)

Δώρα Χρυσικού για Γωγώ Μαστροκώστα: «Πονάω σαν να έχασα μια αδερφή» (Video)

Ράσελ Κρόου: Εκνευρισμένος με θαυμαστές του έξω από ξενοδοχείο – «Μη με σπρώχνετε, αλλιώς φεύγω» (Video)



