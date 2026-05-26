Ράσελ Κρόου: Εκνευρισμένος με θαυμαστές του έξω από ξενοδοχείο – «Μη με σπρώχνετε, αλλιώς φεύγω» (Video)

Εκνευρισμένος εμφανίστηκε ο Ράσελ Κρόου έξω από ξενοδοχείο στο Παρίσι, όταν θαυμαστές του τον πλησίασαν, με τον ηθοποιό να τους ζητά σε αυστηρό τόνο να κρατήσουν αποστάσεις, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα αποχωρούσε.

«Μείνετε εκεί που είστε, μην με σπρώχνετε. Θα έρθω εγώ σε εσάς. Δώστε χώρο σε όλους» ακούγεται να λέει σε βίντεο που κυκλοφόρησε τα social media, με τον ηθοποιό να ξεκαθαρίζει ότι δεν θα ανεχτεί καμιά αγενή συμπεριφορά.

«Μόλις κάποιος γίνει μ@λ@@@ εγώ φεύγω. Έγινα κατανοητός;» τόνισε.

🚨 RUSSELL CROWE LOSES IT ON FANS IN PARIS — “DON’T FU*KING PUSH IN ON ME!”



A heated clip of Russell Crowe is going viral after the actor suddenly stopped a crowd of autograph seekers in Paris and bluntly warned them to back off before things escalated.



“Stay where you are.”… pic.twitter.com/TElaI7RQze — HustleBitch (@HustleBitch_) May 25, 2026

Παρά τις προειδοποιήσεις του, οι συγκεντρωμένοι ζητούσαν επίμονα αυτόγραφα, ενώ κάποιοι εξ αυτών πλησίασαν τον ηθοποιό, δημιουργώντας ασφυκτικό κλίμα, με τον Ράσελ Κρόου να μην κρύβει την ενόχλησή του.

Η ατμόσφαιρα έγινε ακόμη πιο αμήχανη όταν ένας θαυμαστής του ζήτησε να υπογράψει κάτι συγκεκριμένο, με τον ίδιο, να αρνείται κατηγορηματικά.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κάνει, ήδη, τον γύρο του διαδικτύου, με αρκετούς να σχολιάζουν ποικιλοτρόπως τη στάση του ηθοποιού απέναντι στους θαυμαστές του.

Διαβάστε επίσης:

Τραϊάνα Ανανία: «Εγώ βλέπω οράματα και θα ασχοληθώ με αυτά που γράφουν για μένα στα social media;» (Video)

Νόνη Ιωαννίδου: «Δεν νομίζω ότι μπορώ να ξαναφτιάξω τη ζωή μου – Όταν έχεις ζήσει τόσο δυνατά με έναν τέτοιο άντρα, μετά δεν γίνεται»

Ελένη Τσαλιγοπούλου: «Ενώ ήξερα ότι τραγουδάω καλά, δεν είχα τρόπο να ζήσω» (Video)



