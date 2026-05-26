search
ΤΡΙΤΗ 26.05.2026 10:40
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.05.2026 09:51

Ράσελ Κρόου: Εκνευρισμένος με θαυμαστές του έξω από ξενοδοχείο – «Μη με σπρώχνετε, αλλιώς φεύγω» (Video)

26.05.2026 09:51
Russell-Crowe-new

Εκνευρισμένος εμφανίστηκε ο Ράσελ Κρόου έξω από ξενοδοχείο στο Παρίσι, όταν θαυμαστές του τον πλησίασαν, με τον ηθοποιό να τους ζητά σε αυστηρό τόνο να κρατήσουν αποστάσεις, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα αποχωρούσε.

«Μείνετε εκεί που είστε, μην με σπρώχνετε. Θα έρθω εγώ σε εσάς. Δώστε χώρο σε όλους» ακούγεται να λέει σε βίντεο που κυκλοφόρησε τα social media, με τον ηθοποιό να ξεκαθαρίζει ότι δεν θα ανεχτεί καμιά αγενή συμπεριφορά.

«Μόλις κάποιος γίνει μ@λ@@@ εγώ φεύγω. Έγινα κατανοητός;» τόνισε.

Παρά τις προειδοποιήσεις του, οι συγκεντρωμένοι ζητούσαν επίμονα αυτόγραφα, ενώ κάποιοι εξ αυτών πλησίασαν τον ηθοποιό, δημιουργώντας ασφυκτικό κλίμα, με τον Ράσελ Κρόου να μην κρύβει την ενόχλησή του.

Η ατμόσφαιρα έγινε ακόμη πιο αμήχανη όταν ένας θαυμαστής του ζήτησε να υπογράψει κάτι συγκεκριμένο, με τον ίδιο, να αρνείται κατηγορηματικά.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κάνει, ήδη, τον γύρο του διαδικτύου, με αρκετούς να σχολιάζουν ποικιλοτρόπως τη στάση του ηθοποιού απέναντι στους θαυμαστές του.

Διαβάστε επίσης:

Τραϊάνα Ανανία: «Εγώ βλέπω οράματα και θα ασχοληθώ με αυτά που γράφουν για μένα στα social media;» (Video)

Νόνη Ιωαννίδου: «Δεν νομίζω ότι μπορώ να ξαναφτιάξω τη ζωή μου – Όταν έχεις ζήσει τόσο δυνατά με έναν τέτοιο άντρα, μετά δεν γίνεται»

Ελένη Τσαλιγοπούλου: «Ενώ ήξερα ότι τραγουδάω καλά, δεν είχα τρόπο να ζήσω» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
diakopes new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΙΕΛΚΑ: Ένας στους δύο Έλληνες δεν θα πάει διακοπές φέτος

prostimo_aftokinito
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πρόστιμα ΣΟΚ στον ΚΟΚ: Τα υψηλότερα στον κόσμο βάση μέσου μισθού!

via_anilikwn
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Επίθεση νεαρών σε ανήλικους – Δύο τρυματισμοί και επτά συλλήψεις

mytilini new
ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Θρήνος για τους δύο έφηβους που σκοτώθηκαν σε τροχαίο – Η στιγμή που η μηχανή τους χτύπησε σε κράσπεδο και κολώνα (video)

KAFSONAS_EUROPE
ΚΟΣΜΟΣ

«Σαρώνει» τη Δυτική Ευρώπη το κύμα καύσωνα – Ρεκόρ θερμοκρασιών και νεκροί από τη ζέστη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
areios pagos new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα άκρα η σύγκρουση για τον Νόμο Κατσέλη: Επίθεση των δανειοληπτών στην ηγεσία του Αρείου Πάγου για τις καθυστερήσεις στις αποφάσεις

giannakopoylos panathinaikos – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόσταρε… Ομπράντοβις ο Γιαννακόπουλος με το άσμα Ρέμου «Δεν τελειώσαμε…»  

tsipras karamanlis- samaras- stournaras – new
ΚΑΛΧΑΣ

Πόλωση με κερδισμένους βρίσκουν τα γκάλοπ, η επιστροφή Τσίπρα και η τύχη του ΣΥΡΙΖΑ, η παρέμβαση Καραμανλή, η αναμονή Σαμαρά και το ΠΑΣΟΚ για Στουρνάρα     

touni-alexandrou-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ερωτευμένος δηλώνω με τον Ολυμπιακό» - Η αντίδρασή του για την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στις Κάννες (Video)

xolargos-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Χολαργό: Πυροβόλησε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 26.05.2026 10:40
diakopes new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΙΕΛΚΑ: Ένας στους δύο Έλληνες δεν θα πάει διακοπές φέτος

prostimo_aftokinito
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πρόστιμα ΣΟΚ στον ΚΟΚ: Τα υψηλότερα στον κόσμο βάση μέσου μισθού!

via_anilikwn
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Επίθεση νεαρών σε ανήλικους – Δύο τρυματισμοί και επτά συλλήψεις

1 / 3