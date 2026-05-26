Ράσελ Κρόου: Εκνευρισμένος με θαυμαστές του έξω από ξενοδοχείο – «Μη με σπρώχνετε, αλλιώς φεύγω» (Video)

Εκνευρισμένος εμφανίστηκε ο Ράσελ Κρόου έξω από ξενοδοχείο στο Παρίσι, όταν θαυμαστές του τον πλησίασαν, με τον ηθοποιό να τους ζητά σε αυστηρό τόνο να κρατήσουν αποστάσεις, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα αποχωρούσε.
«Μείνετε εκεί που είστε, μην με σπρώχνετε. Θα έρθω εγώ σε εσάς. Δώστε χώρο σε όλους» ακούγεται να λέει σε βίντεο που κυκλοφόρησε τα social media, με τον ηθοποιό να ξεκαθαρίζει ότι δεν θα ανεχτεί καμιά αγενή συμπεριφορά.
«Μόλις κάποιος γίνει μ@λ@@@ εγώ φεύγω. Έγινα κατανοητός;» τόνισε.
A heated clip of Russell Crowe is going viral after the actor suddenly stopped a crowd of autograph seekers in Paris and bluntly warned them to back off before things escalated.
Παρά τις προειδοποιήσεις του, οι συγκεντρωμένοι ζητούσαν επίμονα αυτόγραφα, ενώ κάποιοι εξ αυτών πλησίασαν τον ηθοποιό, δημιουργώντας ασφυκτικό κλίμα, με τον Ράσελ Κρόου να μην κρύβει την ενόχλησή του.
Η ατμόσφαιρα έγινε ακόμη πιο αμήχανη όταν ένας θαυμαστής του ζήτησε να υπογράψει κάτι συγκεκριμένο, με τον ίδιο, να αρνείται κατηγορηματικά.
Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κάνει, ήδη, τον γύρο του διαδικτύου, με αρκετούς να σχολιάζουν ποικιλοτρόπως τη στάση του ηθοποιού απέναντι στους θαυμαστές του.
