ΤΡΙΤΗ 26.05.2026 10:40
26.05.2026 09:13

Τραϊάνα Ανανία: «Εγώ βλέπω οράματα και θα ασχοληθώ με αυτά που γράφουν για μένα στα social media;» (Video)

Για τα οφέλη που έχει αποκομίσει από τον διαλογισμό μίλησε η Τραϊάνα Ανανία, επισημαίνοντας ότι η αρνητική ενέργεια που κυριαρχεί στους ανθρώπους τη σημερινή εποχή, έχεις ως αποτέλεσμα ατυχίες και κακουχίες σε μια ανθρωπότητα που, πια, υποφέρει…

Όταν η ψυχή ζορίζεται, το σώμα νοσεί, υπογραμμίζει, ενώ ερωτηθείσα για τα αρνητικά σχόλια που δέχεται κατά καιρούς στα social media, η ίδια αδιαφορεί παντελώς. Άλλωστε, όπωςχαρακτηριστικά λέει, βλέπει οράματα, είναι δυνατόν να ασχολείται με κακόβουλες τοποθετήσεις;

«Ο διαλογισμός με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Ο τραυματισμός στο Survivor δεν ήταν τυχαίο timing. Γενικότερα, η ανθρωπότητα υποφέρει οπότε υποφέρουν πλέον και στα ριάλιτι. Δεν θεωρώ ότι είναι ωραίο να προβάλλονται περιβάλλοντα που συσσωρεύεται τόση αρνητική ενέργεια, με την πείνα και τα extreme ψυχικά σημεία. Δεν είναι ωραία τηλεοπτικά προϊόντα αυτά. Καθόλου δεν το μετάνιωσα που πήρα μέρος κι εγώ σε αυτό. Όταν η ψυχή ζορίζεται, το σώμα νοσεί. Αυτό είναι και η ασθένεια. Όταν εκτίθεσαι σε περιβάλλοντα που δεν ταιριάζουν με τις ηθικές σου αξίες και τον προορισμό της ψυχής σου, το σώμα νοσεί. Εγώ, αγάπη μου, βλέπω οράματα. Θα ασχολούμαι με αυτά που γράφονται για μένα στα social;» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

