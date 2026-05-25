ΤΡΙΤΗ 26.05.2026 00:42
Τραγωδία στον Χολαργό: Πυροβόλησε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε

Τραγωδία σημειώθηκε λίγο νωρίτερα στον Χολαργό, όταν άνδρας φέρεται να πυροβόλησε και να τραυμάτισε τη σύζυγό του στο πόδι και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε μέσα στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 23:00 το βράδυ σε διαμέρισμα 3ου ορόφου που βρίσκεται επί της οδού Ξανθίππου, όταν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ο 57χρονος άνδρας πυροβόλησε τη 53χρονη σύζυγό του στο πόδι, και στη συνέχεια φέρεται να αυτοκτόνησε.

Ο άνδρας εντοπίστηκε με τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι και έχοντας δίπλα του το πιστόλι, ενώ την αστυνομία φέρεται να κάλεσε γειτόνισσα, η οποία άκουσε τον πυροβολισμό.

Στο σημείο έσπευσαν οι Αρχές, ενώ η γυναίκα επέζησε του πυροβολισμού.

Στο «Γ. Γεννηματάς» η τραυματισμένη γυναίκα

Στη γυναίκα έγινε τουρνικέ στην πληγή, προκειμένου να σταματήσει η αιμορραγία. Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δράστης και θύμα φέρεται να ασχολούνταν με τη σκοποβολή. Οι δύο τους φέρονται επίσης να κατείχαν νόμιμα όπλα, ενώ πληροφορίες θέλουν το θύμα να δεχόταν απειλές από τον δράστη.

