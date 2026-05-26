Σύγκρουση φορτηγού με επιβατική αμαξοστοιχία στην Πολωνία – Ένας νεκρός και 18 τραυματίες

Ένας νεκρός και 18 τραυματίες είναι ο απολογισμός της σύγκρουσης φορτηγού με επιβατική αμαξοστοιχία στη δυτική Πολωνία, όπως μεταδίδει το πολωνικό πρακτορείο ειδήσεων (PAP).

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, 25/5, σε αφύλακτη σιδηροδρομική διάβαση στην περιοχή Γκαρμπάτκα, περίπου 50 χιλιόμετρα βόρεια του Πόζναν.

Katastrofa kolejowa w Rogoźnie. Po uderzeniu w ciężarówkę pociąg KW wykolejony leży na boku, i prawdopodobnie doszło do pożaru. W drodze 3 śmigłowce LPR, 5 karetek. Straż pożarna z Poznania. pic.twitter.com/kjWORGrubl — poznan_moment (@poznan_moment) May 25, 2026

«Το φορτηγό δεν φρέναρε πριν από την ισόπεδη (σιδηροδρομική) διάβαση και συγκρούστηκε με τη διερχόμενη αμαξοστοιχία», ανέφερε ο Πολωνός υπουργός Υποδομών, Ντάριους Κλίμτσακ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Pod Rogoźnem Wielkopolskim na linii kolejowej Poznań-Piła doszło do poważnego wypadku. TIR najprawdopodobniej nie wyhamował na przejeździe kolejowym i wjechał w bok jadącego pociągu Kolei Wielkopolskich. Niestety kierowca zginął. W pociągu zostało poszkodowanych 18 pasażerów.… pic.twitter.com/aBhyHHq4df — Dariusz Klimczak (@DariuszKlimczak) May 25, 2026

Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής δήλωσε ότι το φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες και ο οδηγός του σκοτώθηκε. Αρκετά βαγόνια της αμαξοστοιχίας εκτροχιάστηκαν και 18 επιβάτες τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις Αρχές.

Διαβάστε επίσης:

Ιστορική «συγγνώμη» από τον πάπα Λέοντα για την καθυστέρηση της Καθολικής Εκκλησίας να καταδικάσει τη δουλεία

Ισπανία: Περισσότερα από 9 δισ. ευρώ για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης – «Πρέπει να ωφελήσει όλο τον κόσμο», λέει ο Σάντσεθ

Συμφωνία ή νέα κρίση; Οι εύθραυστες ισορροπίες στο παρασκήνιο των επαφών ΗΠΑ–Ιράν











