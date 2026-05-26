search
ΤΡΙΤΗ 26.05.2026 02:18
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.05.2026 00:44

Σύγκρουση φορτηγού με επιβατική αμαξοστοιχία στην Πολωνία – Ένας νεκρός και 18 τραυματίες

26.05.2026 00:44
poland

Ένας νεκρός και 18 τραυματίες είναι ο απολογισμός της σύγκρουσης φορτηγού με επιβατική αμαξοστοιχία στη δυτική Πολωνία, όπως μεταδίδει το πολωνικό πρακτορείο ειδήσεων (PAP).

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, 25/5, σε αφύλακτη σιδηροδρομική διάβαση στην περιοχή Γκαρμπάτκα, περίπου 50 χιλιόμετρα βόρεια του Πόζναν.

«Το φορτηγό δεν φρέναρε πριν από την ισόπεδη (σιδηροδρομική) διάβαση και συγκρούστηκε με τη διερχόμενη αμαξοστοιχία», ανέφερε ο Πολωνός υπουργός Υποδομών, Ντάριους Κλίμτσακ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής δήλωσε ότι το φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες και ο οδηγός του σκοτώθηκε. Αρκετά βαγόνια της αμαξοστοιχίας εκτροχιάστηκαν και 18 επιβάτες τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις Αρχές.

Διαβάστε επίσης:

Ιστορική «συγγνώμη» από τον πάπα Λέοντα για την καθυστέρηση της Καθολικής Εκκλησίας να καταδικάσει τη δουλεία

Ισπανία: Περισσότερα από 9 δισ. ευρώ για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης – «Πρέπει να ωφελήσει όλο τον κόσμο», λέει ο Σάντσεθ

Συμφωνία ή νέα κρίση; Οι εύθραυστες ισορροπίες στο παρασκήνιο των επαφών ΗΠΑ–Ιράν





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
poland
ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση φορτηγού με επιβατική αμαξοστοιχία στην Πολωνία – Ένας νεκρός και 18 τραυματίες

pope
ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική «συγγνώμη» από τον πάπα Λέοντα για την καθυστέρηση της Καθολικής Εκκλησίας να καταδικάσει τη δουλεία

pedro-sanchez_1410_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Περισσότερα από 9 δισ. ευρώ για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης – «Πρέπει να ωφελήσει όλο τον κόσμο», λέει ο Σάντσεθ

usa_iran_new_1234
ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία ή νέα κρίση; Οι εύθραυστες ισορροπίες στο παρασκήνιο των επαφών ΗΠΑ–Ιράν

xolargos-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Χολαργό: Πυροβόλησε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε

Δείτε όλες τις ειδήσεις
image
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θερμό επεισόδιο μεταξύ Βαγγέλη Μαρινάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη στα επίσημα του ΟΑΚΑ (φωτό)

kausonas-new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται 30άρια πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Με τι καιρό θα περάσουμε την αργία

giannakopoylos panathinaikos – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόσταρε… Ομπράντοβις ο Γιαννακόπουλος με το άσμα Ρέμου «Δεν τελειώσαμε…»  

areios pagos new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα άκρα η σύγκρουση για τον Νόμο Κατσέλη: Επίθεση των δανειοληπτών στην ηγεσία του Αρείου Πάγου για τις καθυστερήσεις στις αποφάσεις

touni-alexandrou-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ερωτευμένος δηλώνω με τον Ολυμπιακό» - Η αντίδρασή του για την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στις Κάννες (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 26.05.2026 02:02
poland
ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση φορτηγού με επιβατική αμαξοστοιχία στην Πολωνία – Ένας νεκρός και 18 τραυματίες

pope
ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική «συγγνώμη» από τον πάπα Λέοντα για την καθυστέρηση της Καθολικής Εκκλησίας να καταδικάσει τη δουλεία

pedro-sanchez_1410_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Περισσότερα από 9 δισ. ευρώ για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης – «Πρέπει να ωφελήσει όλο τον κόσμο», λέει ο Σάντσεθ

1 / 3