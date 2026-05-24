ΚΥΡΙΑΚΗ 24.05.2026
Έρχονται 30άρια πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος – Με τι καιρό θα περάσουμε την αργία

Σταδιακή υποχώρηση των φαινομένων και προοδευτική άνοδο της θερμοκρασίας προβλέπουν τα τελευταία μετεωρολογικά δεδομένα. Έτσι, ο καιρός από τη Δευτέρα (25/5) και μετά σε ολόκληρη τη χώρα θα κυριαρχήσει ένα πιο καλοκαιρινό σκηνικό που θα κορυφωθεί προς το τέλος της εβδομάδας με τον υδράργυρο να αναμένεται να φτάσει τοπικά ακόμη και τους 34 βαθμούς Κελσίου χωρίς, ωστόσο, να υποχωρεί πλήρως η μεσημεριανή και απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά τμήματα.

Όσον αφορά στην Κυριακή (24/5), η αστάθεια θα παραμείνει έντονη ιδιαίτερα από το μεσημέρι και έπειτα στα ηπειρωτικά τμήματα, με τοπικές μπόρες και καταιγίδες πιθανώς ισχυρές που θα συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις κυρίως στα κεντρικά, δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Τα περισσότερα φαινόμενα αναμένονται στην Πελοπόννησο, στη δυτική χώρα και σε τμήματα της Μακεδονίας και της δυτικής Θεσσαλίας, ενώ στην Αττική θα εκδηλωθούν μπόρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια, με τον καιρό να βελτιώνεται σταδιακά από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία σήμερα θα κυμανθεί στους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου, αγγίζοντας τοπικά τους 28 με 29 και στα πεδινά τμήματα της Μακεδονίας ενδεχομένως και τους 30 βαθμούς.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως την Τρίτη (26/5)

Από τη Δευτέρα (25/5), η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά σε έκταση, ωστόσο θα παραμείνει κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Η ημέρα θα αρχίσει με λίγα τοπικά φαινόμενα στα ανατολικά, αν και στη συνέχεια οι νεφώσεις θα πυκνώσουν κυρίως σε περιοχές κοντά σε ορεινούς όγκους και θα εκδηλωθούν μπόρες και τοπικές καταιγίδες στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, ιδιαίτερα προς την Πελοπόννησο, τη δυτική χώρα και σε τμήματα της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας, με τις τοπικές χαλαζοπτώσεις να μην αποκλείονται για ακόμη μια ημέρα μέσα στον ηπειρωτικό κορμό.

Στο Αιγαίο, οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν και θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ, γεγονός που θα συμβάλει στη βελτίωση του καιρού στα ανατολικά τμήματα, περιορίζοντας τις συνθήκες ανάπτυξης ισχυρής αστάθειας. Ενισχυμένοι άνεμοι θα επικρατήσουν, επίσης, στην Εύβοια, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματά της, καθώς και στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο, ενώ θερμοκρασιακά θα σημειωθεί μικρή περαιτέρω άνοδος, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά στη δυτική χώρα τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Την Τρίτη (26/5), τα καιρικά φαινόμενα θα περιοριστούν ακόμη περισσότερο, με τα μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας να κυριαρχούν σε ολόκληρη τη χώρα και τις λίγες νεφώσεις να εμφανίζονται κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Το μεσημέρι και το απόγευμα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη, δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες, ιδίως προς τη βόρεια χώρα, ενώ ενδέχεται να σημειωθούν πολύ τοπικά και παροδικά φαινόμενα προς το νότιο Αιγαίο, με τη γενικότερη εικόνα ωστόσο να είναι σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο και έτσι σε περιοχές της δυτικής χώρας και στα πεδινά τμήματα της Μακεδονίας ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τοπικά ακόμη και τους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις περισσότερες περιοχές θα κυμανθεί κοντά στους 27 με 29 βαθμούς.

Πρόγνωση καιρού για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Επισημαίνεται ότι, την Τετάρτη (27/5), φαίνεται εκ νέου να ενισχύεται η αστάθεια στον ελλαδικό χώρο. Οι μπόρες και οι τοπικές καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν κυρίως κατά τις θερμές ώρες της ημέρας στα ηπειρωτικά ορεινά τμήματα, με τα φαινόμενα να επικεντρώνονται στην Πελοπόννησο, το εσωτερικό της Στερεάς, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία, γύρω δηλαδή από τους ορεινούς όγκους της χώρας. Παράλληλα, η Τετάρτη (27/5) και κυρίως η Πέμπτη (28/5) αναμένεται να αποτελέσουν τις πιο θερμές ημέρες της εβδομάδας, παρά την επιμονή της μεσημεριανής και απογευματινής αστάθειας στα ηπειρωτικά.

Τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος δείχνουν ότι η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί σταδιακά μετά την Πέμπτη (28/5), ημέρα κατά την οποία ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τοπικά ακόμη και τους 34 βαθμούς Κελσίου, αποτυπώνοντας το πιο θερμό σημείο της εβδομάδας.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα μετεωρολογικά μοντέλα, για το επερχόμενο τριήμερο δεν γίνεται λόγος για ψυχρές εισβολές ή κακοκαιρίες, ωστόσο όλα δείχνουν πως θα υπάρξει εκ νέου κάποιου είδους αστάθεια στον ελληνικό χώρο. Σημειώνεται πως στην Αθήνα δεν φαίνεται προς το παρόν να σημειώνονται βροχές, με τα φαινόμενα να περιορίζονται στο εσωτερικό της χώρας και τους ορεινούς όγκους, προσφέροντας έτσι ένα σχετικά σταθερό σκηνικό για τους κατοίκους της Αττικής που σχεδιάζουν αποδράσεις για τη γιορτή του Αγίου Πνεύματος.

