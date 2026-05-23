Χαρδαλιάς: «Η Αττική χρειάζεται μητροπολιτική διακυβέρνηση»

Απολογισμό του έργου της περιφερειακής Αρχής και τα επόμενα βήματα για την επίλυση μεγάλων προβλημάτων που αφορούν στην καθημερινότητα των πολιτών τα επόμενα δυόμιση χρόνια, παρουσίασε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, σε συνέντευξη του στo libre.gr.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο κ. Χαρδαλιάς, μιλώντας για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής και ειδικότερα τη λεκάνη του Κηφισού, χαρακτήρισε το ζήτημα ως «το πιο κρίσιμο, ενδεχομένως, για την Αττική», επισημαίνοντας ότι η κλιματική κρίση «δεν μας περιμένει ούτε συγχωρεί καθυστερήσεις και συγκρούσεις αρμοδιοτήτων». Όπως τόνισε, ήδη έχει δρομολογηθεί «το 55% των μεγάλων αντιπλημμυρικών έργων που δεσμευτήκαμε να προχωρήσουν έως το 2027», με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και σαφή χρονοδιαγράμματα, ενώ παράλληλα η περιφέρεια διαχειρίζεται καθημερινά 442 ρέματα συνολικού μήκους 886 χιλιομέτρων. «Οι καθαρισμοί και οι παρεμβάσεις δεν γίνονται εποχικά ούτε πυροσβεστικά. Παρακολουθούνται κεντρικά, σε συνεργασία με τους δήμους και όλους τους συναρμόδιους φορείς, γιατί η Πολιτική Προστασία δοκιμάζεται για την αποτελεσματικότητά της πριν από την κρίση και όχι μετά από αυτήν», σημείωσε.

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων και τη μετάβαση από το μοντέλο της Φυλής στις σύγχρονες Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων, ο περιφερειάρχης στάθηκε στην ανάγκη για βαθιές θεσμικές αλλαγές. «Η Αττική είναι μητροπολιτική περιφέρεια. Χρειάζεται ενιαίος μητροπολιτικός συντονισμός, με καθαρή ευθύνη και λογοδοσία», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Χαρδαλιάς υπενθύμισε ότι η διοίκηση της περιφέρειας παρέλαβε τον ΕΔΣΝΑ σε εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση, σημειώνοντας ωστόσο, πως σήμερα «ωριμάζουν χρηματοδοτήσεις άνω των 220 εκατ. ευρώ για νέες υποδομές και κρίσιμες προμήθειες», ενώ παράλληλα «διακόπηκαν συμβάσεις που θα επιβάρυναν τον φορέα με περισσότερα από 210 εκατ. ευρώ». Όπως εξήγησε, το νέο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων θα δίνει έμφαση στη χωριστή συλλογή, την ανακύκλωση και τη μείωση του υπολείμματος που οδηγείται σε ταφή, επισημαίνοντας με σαφήνεια ότι «η Φυλή προφανώς δεν μπορεί να είναι η μόνιμη λύση για την Αττική».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο κυκλοφοριακό πρόβλημα, το οποίο χαρακτήρισε «ζήτημα ποιότητας ζωής, οικονομίας και λειτουργίας ολόκληρης της Μητροπολιτικής Αττικής». Ο περιφερειάρχης επανέλαβε τη θέση του περί ανάγκης αποσαφηνισμού αρμοδιοτήτων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. «Ζήτησα να υπάρχει πρόσωπο και υπόλογος για την κατάσταση στους δρόμους, να τελειώσει το μπαλάκι των ευθυνών» σημείωσε ο κ. Χαρδαλιάς, προσθέτοντας ότι η περιφέρεια ήδη υλοποιεί παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας και έξυπνης διαχείρισης κυκλοφορίας, σε συνεργασία με το υπουργείο Υποδομών. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι εξετάζονται πρόσθετες παρεμβάσεις σε κρίσιμους κόμβους και έργα που θα ενισχύσουν συνολικά την ανθεκτικότητα του οδικού δικτύου της Αττικής.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της απομάκρυνσης των δεξαμενών καυσίμων από τον αστικό ιστό, ο περιφερειάρχης έκανε λόγο για «ένα σύνθετο και εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα, που απαιτεί καθημερινή δουλειά και όχι πρόχειρες αποφάσεις». Όπως επεσήμανε, για πρώτη φορά συγκροτήθηκε διαπαραταξιακή επιτροπή και πραγματοποιήθηκε μονοθεματικό Περιφερειακό Συμβούλιο, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η πλήρης επιστημονική αποτύπωση της κατάστασης των εγκαταστάσεων. «Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: το Πέραμα και συνολικά ο Πειραιάς δεν μπορούν να ζουν μόνιμα δίπλα σε έναν δυνητικό κίνδυνο», ανέφερε, επισημαίνοντας παράλληλα ότι απαιτείται στενή συνεργασία με την κυβέρνηση, τα αρμόδια υπουργεία, τους δήμους και τις ίδιες τις επιχειρήσεις, ώστε να υπάρξει «μια οριστική λύση με προτεραιότητα την ανθρώπινη ζωή και την ασφάλεια των κατοίκων».

Ο κ. Χαρδαλιάς έκανε ιδιαίτερο λόγο για τις πρωτοβουλίες της περιφέρειας στον τομέα της εκπαίδευσης και της καινοτομίας, με αιχμή το «Παιδικό Πανεπιστήμιο». Όπως είπε, «η εκπαίδευση δεν είναι μόνο τοίχοι και αίθουσες. Είναι οι ευκαιρίες που δίνεις στα παιδιά σου να δουν έναν μεγαλύτερο κόσμο μπροστά τους», επισημαίνοντας ότι η περιφέρεια συνεχίζει να επενδύει τόσο στη σχολική στέγη όσο και σε δράσεις εξωστρέφειας και επαφής των μαθητών με την επιστήμη, την έρευνα και τις νέες τεχνολογίες. Υπογράμμισε επίσης, ότι στα επόμενα χρόνια θα παραδοθούν χιλιάδες νέες σχολικές θέσεις και θα προχωρήσουν ενεργειακές αναβαθμίσεις σχολικών συγκροτημάτων σε όλο το Λεκανοπέδιο. «Η Αττική του 2030 πρέπει να είναι πιο έξυπνη, πιο ανθρώπινη και πιο ανοιχτή στα παιδιά της» είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για το πολιτικό μήνυμα που μετέφερε ως περιφερειάρχης και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας στο πρόσφατο συνέδριο του κόμματος, ο κ. Χαρδαλιάς ανέδειξε τη σημασία της αποτελεσματικότητας και της καθημερινής παρουσίας στο πεδίο. «Η Αυτοδιοίκηση προφανώς έχει πολιτικά χαρακτηριστικά, γιατί διαχειρίζεται κοινωνικές ανάγκες και δημόσιες πολιτικές. Όμως, στο πεδίο δεν υπάρχουν χρώματα, όταν μιλάμε για αντιπλημμυρικά, σχολεία, απορρίμματα ή κοινωνικές δομές», σημείωσε και πρόσθεσε: «Η αυτοδιοίκηση ζει και αναπνέει στο πεδίο. Εκεί ο πολίτης δεν σε ρωτά τι ψηφίζεις. Σε ρωτά αν μπορείς να του εγγυηθείς ότι θα είσαι παρών όταν θα σε χρειαστεί. Αυτό είναι για μένα το πραγματικό πολιτικό στοίχημα: λιγότερα λόγια, περισσότερη δουλειά, καθαρές ευθύνες και μετρήσιμο αποτέλεσμα».

Τέλος, απαντώντας σε ερώτημα για τα μελλοντικά πολιτικά του σχέδια, ο περιφερειάρχης ξεκαθάρισε ότι το 2028 θα είναι εκ νέου υποψήφιος για την Περιφέρεια Αττικής, υπογραμμίζοντας ότι «αυτή θα είναι και η τελευταία μου θητεία στην αυτοδιοίκηση, αλλά και στα κοινά». Επισήμανε μάλιστα ότι στόχος του είναι η ολοκλήρωση του μεγάλου προγράμματος έργων 300+1 που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη σε όλη την περιφέρεια. «Για εμένα η “Αττική του 2030” δεν είναι ένα σύνθημα επικοινωνίας. Είναι ένας συγκεκριμένος στόχος. Μια περιφέρεια πιο ανθεκτική, πιο λειτουργική και πιο ανθρώπινη», ανέφερε ο κ. Χαρδαλιάς, τονίζοντας ότι η καθημερινή του προτεραιότητα παραμένει «στα έργα και όχι στα λόγια».

Διαβάστε επίσης:

Μαρία Γρατσία: «Υπάρχουν γονείς θυμάτων των Τεμπών που στηρίζουν το κίνημα» – Τι απαντά στα περί «φιλορωσικών επιρροών»

Τσουκαλάς: «H κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη για το ψευδοαφήγημα που κατέρρευσε»

Πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης απαντούν στην επιστολή Κοβέσι: «Κανένας αιφνιδιασμός»

