Θέμα ωρών είναι το «διαζύγιο» του Εργκίν Αταμάν με τον Παναθηναϊκό, καθώς αναμένεται εντός της ημέρας να γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις.

Σε μία σεζόν που έχει αποδειχθεί καταστροφική για το «τριφύλλι», ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποφασίζει να ανακατέψει λίγο την τράπουλα και να επιχειρήσει να πάει για το… κόλπο γκρόσο για την επόμενη σεζόν.

Με την απομάκρυνση του Αταμάν, η ομάδα θα πάει ως το τέλος της σεζόν -όπως όλα δείχνουν- με τον Χρήστο Σερέλη, ελπίζοντας πως αφού ξεπεράσει το εμπόδιο του ΠΑΟΚ, θα πάει με άλλη ψυχολογία να διεκδικήσει το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό.

Στο μυαλό του Γιαννακόπουλο ωστόσο είναι ήδη η επόμενη σεζόν και ο προπονητής με τον οποίο θα πορευτεί στην μετά-Αταμάν εποχή.

Και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ έχει έρθει ήδη σε επαφές με τον άνθρωπο που λατρεύτηκε περισσότερο ίσως από κάθε άλλον προπονητή, από τον κόσμο του Παναθηναϊκού: τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Σέρβος αποχώρησε στα μισά της σεζόν από την Παρτιζάν κάτω από χαοτικές καταστάσεις στην διοίκηση, με τον κόσμο της ομάδας μάλιστα να διαδηλώνει υπέρ του Ζέλικο και να απαιτεί την παραμονή του στην ομάδα.

Ο ίδιο όμως δεν ήθελε να συνεχίσει και από την αποχώρησή του δεν πήγε σε κάποια άλλη ομάδα. Δεν συνηθίζει εξάλλου να αναλαμβάνει συλλόγους μέσα στη σεζόν. Τώρα γίνεται προσπάθεια να επιστρέψει στην ομάδα που λατρεύτηκε όσο κανείς και σίγουρα το φετινό καλοκαίρι θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον για το πώς θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός AKTOR μετά από μία καταστροφική σεζόν, από την οποία έχει μείνει τουλάχιστον η διεκδίκηση του πρωταθλήματος.

