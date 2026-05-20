Τετ-α-τετ Γιαννακόπουλου – Αταμάν το βράδυ της Πέμπτης εν μέσω φημών για το μέλλον του Τούρκου προπονητή

Κρίσιμες αναμένονται οι επόμενες ώρες για τον Παναθηναϊκό AKTOR, καθώς πληθαίνουν οι φήμες για το μέλλον του Εργκίν Αταμάν. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε ότι οι Δημήτρης Γιαννακόπουλος και Εργκίν Αταμάν θα παραβρεθούν σε δείπνο το βράδυ της Πέμπτης.

Σχετικά με τις πληροφορίες που διέρρευσαν νωρίτερα από περί ακύρωσης της σημερινής προπόνησης, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ενημέρωσε ότι η σημερινή προπόνηση των πράσινων ήταν προαιρετική και πραγματοποιήθηκε κανονικά στο κλειστό του Αγίου Θωμά, ενώ τονίζει πως ο Εργκίν Αταμάν θα είναι στο γήπεδο αύριο το μεσημέρι στην “κανονική” προπόνηση του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά η ενημέρωση του Παναθηναϊκού:

“Ενημερωτικά και επειδή γράφονται ανακρίβειες και ψέματα, για σήμερα ήταν προγραμματισμένη προαιρετική προπόνηση, η οποία πραγματοποιήθηκε κανονικά στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Βάσει προγράμματος αύριο το μεσημέρι θα γίνει κανονική προπόνηση υπό τον Εργκίν Αταμάν στο ίδιο γήπεδο”.

