Ανακοινώθηκε η ομάδα του Μουντιάλ της Πορτογαλίας με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να γράφει ιστορία

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πρόκειται να πραγματοποιήσει την έκτη συμμετοχή του σε Παγκόσμιο Κύπελλο, ένα ρεκόρ, αφού συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Πορτογαλίας για το τουρνουά την Τρίτη, και ο προπονητής Ρομπέρτο ​​Μαρτίνεθ δήλωσε ότι ο αείμνηστος Ντιόγκο Ζότα θα είναι στο μυαλό όλων όταν η ομάδα προσπαθήσει να κερδίσει.

Ο 28χρονος Ζότα, βασικός παίκτης της Πορτογαλίας, σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Ισπανία πέρυσι.

Ο Μαρτίνεθ επέλεξε τον 41χρονο Ρονάλντο και 26 άλλους παίκτες για να προσπαθήσουν να δώσουν στην Πορτογαλία τον πρώτο της τίτλο Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Πιθανότατα θα είναι η τελευταία προσπάθεια του Ρονάλντο να κερδίσει το πιο πολυπόθητο τρόπαιο του ποδοσφαίρου. Θα είναι το πρώτο του Παγκόσμιο Κύπελλο από τότε που άφησε την κορυφαία ομάδα ποδοσφαίρου στην Ευρώπη για να παίξει στη Σαουδική Αραβία.

Ο Ρονάλντο και ο μεγάλος αντίπαλός του, Λιονέλ Μέσι, από την Αργεντινή, θα μπορούσαν να γίνουν οι πρώτοι παίκτες που θα αγωνίζονται σε έξι Παγκόσμια Κύπελλα.

Ο Ρονάλντο είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών σε συμμετοχές (226) και γκολ (143) για μια εθνική ομάδα ανδρών. Είναι επίσης ο μόνος παίκτης που έχει σκοράρει σε πέντε Παγκόσμια Κύπελλα.

Ο Ρονάλντο είπε στο CNN τον Νοέμβριο ότι αυτό «σίγουρα» θα ήταν το τελευταίο του Παγκόσμιο Κύπελλο.

Στη λίστα συμπεριλήφθηκαν επίσης ο συμπαίκτης του Ρονάλντο στην Αλ Νασρ Ζοάο Φέλιξ, ο Μπερνάρντο Σίλβα της Μάντσεστερ Σίτι και ο Μπρούνο Φερνάντες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Στη λίστα μπήκαν και οι Νούνο Μέντες, Βιτίνια, Ζοάο Νέβες και Γκονσάλο Ράμος της Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Μαρτίνεθ επέλεξε τέσσερις τερματοφύλακες στην ομάδα του.

Η Πορτογαλία βρίσκεται στον Όμιλο Κ μαζί με την Κολομβία, το Ουζμπεκιστάν και το Κονγκό. Η Πορτογαλία ξεκινάει εναντίον του Κονγκό στις 17 Ιουνίου στο Χιούστον.

Η αποστολή της Πορτογαλίας:

Τερματοφύλακες: Ντιόγκο Κόστα (Πόρτο), Χοσέ Σα (Γουλβερχάμπτον Γουόντερερς), Ρούι Σίλβα (Σπόρτινγκ Λισαβόνας), Ρικάρντο Βέλιο (Γεντσλερμπιρλίγκι)

Αμυντικοί: Ρούμπεν Ντίας (Μάντσεστερ Σίτι), Ζοάο Κανσέλο (Μπαρτσελόνα), Ντιόγκο Νταλότ (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Νούνο Μέντες (Παρί Σεν Ζερμέν), Νέλσον Σεμέδο (Φενερμπαχτσέ), Ματέους Νούνες (Μάντσεστερ Σίτι), Γκονσάλο Ινάσιο (Σπόρτινγκ Βεζορέιγκα), Ρεϊγιάνα (Μπενφίκα)

Μέσοι: Μπρούνο Φερνάντες (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Μπερνάρντο Σίλβα (Μάντσεστερ Σίτι), Βιτίνια (ΠΣΖ), Ζοάο Νέβες (ΠΣΖ), Ρούμπεν Νέβες (Αλ Χιλάλ), Σαμού Κόστα (Μαγιόρκα)

Επιθετικοί: Κριστιάνο Ρονάλντο (Αλ Νασρ), Ραφαέλ Λεάο (Μίλαν), Ζοάο Φέλιξ (Αλ Νασρ), Γκονσάλο Ράμος (PSG), Πέδρο Νέτο (Τσέλσι), Φρανσίσκο Κονσεϊσάο (Γιουβέντους), Γκονσάλο Γκουέδες (Ρεάλ Σοσιεδάδ), Φρανσίσκο Τρινκάο (Σπόρτινγκ Λισαβόνας).

Διαβάστε επίσης:

Παναθηναϊκός: «Τελειώνει» από την τεχνική ηγεσία ο Μπενίτεθ – Πρώτο φαβορί ο Νέστρουπ

«Ο Αντετοκούνμπο φεύγει από τους Μπακς αυτό το καλοκαίρι» – Πέντε ομάδες έτοιμες να τον αποκτήσουν

Τέλος εποχής στη Μάντσεστερ Σίτι: Ο Γκουαρδιόλα ετοιμάζεται να αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν