Νέα καταγγελία ΕΚΠΟΙΖΩ: Η Εθνική Τράπεζα συνεχίζει τις παράνομες χρεώσεις και την παραπληροφόρηση

«Συνεχίζει η Εθνική Τραπεζα να παραπληροφορεί τους καταναλωτές με νέα ηλεκτρονική ενημέρωση. Δεν τηρεί τη δικαστική απόφαση», σημειώνει σε νέα ανακοίνωσή της, η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ) σχετικά με την πρόσφατη απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που έκρινε παράνομη τη μηνιαία χρέωση 0,80 ευρώ στους λογαριασμούς καταθέσεων.

Στην ανακοίνωσή της η ΕΚΠΟΙΖΩ αποκαλύπτει ότι η τράπεζα έστειλε νέα τυποποιημένη ηλεκτρονική επιστολή στους καταναλωτές, στην οποία τους ενημερώνει πως έχει παύσει τη μηνιαία χρέωση των 0,80 ευρώ από τις 14 Μαΐου 2026 και τους προειδοποιεί με επάνοδο της χρέωσης, αν μέσα στους επόμενους δύο μήνες δεν υπάρξει ανταπόκριση από την πλευρά του πελάτη. Παράλληλα η ΕΚΠΟΙΖΩ επικαλείται καταγγελίες καταναλωτών ότι ακόμα και σήμερα, συνεχίζει να χρεώνει τους πελάτες της με τα 0,80 ευρώ.

Αναλυτικά η ΕΚΠΟΙΖΩ αναφέρει τα εξής:

«Η Εθνική Τράπεζα, με σπουδή και προχειρότητα, απέστειλε νέα τυποποιημένη ηλεκτρονική επιστολή στους καταναλωτές στην οποία, αφού τους ενημερώνει ότι έχει παύσει τη μηνιαία χρέωση των 0,80 ευρώ από τις 14 Μαΐου 2026, καταλήγει στην επαναφορά της χρέωσης αν μέσα στους επόμενους δύο μήνες οι καταναλωτές δεν αντιδράσουν σε αυτήν. Ωστόσο, σύμφωνα με καταγγελίες που λαμβάνουμε ακόμα και σήμερα, συνεχίζει να χρεώνει τους πελάτες της με τα 0,80 ευρώ.

Επιπλέον, δεν ενημερώνει στην επιστολή της για την πρόσφατη δικαστική απόφαση στο πλαίσιο της διαφάνειας, αλλά κάνει λόγο “για πρόσφατες εξελίξεις” διαστρεβλώνοντας και αποσιωπώντας ουσιαστικά αυτές. Απευθύνεται, δε, στους καταναλωτές, ως κατόχων του Λογαριασμού Προνομίων (“για τον Λογαριασμό Προνομίων που τηρείτε στην Τράπεζα”), καλώντας τους να εναντιωθούν, αν θέλουν να επιστρέψουν στον παλιό τους λογαριασμό.

Οι όροι υπό τους οποίους η Εθνική Τράπεζα επιδιώκει την επαναφορά της χρέωσης συνιστούν συνέχιση της παράνομης και παραπλανητικής συμπεριφοράς και παραβίασή της με αριθμό 128/2026 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Υπενθυμίζουμε λοιπόν στην Εθνική Τράπεζα ότι, ο όρος με τον οποίο μεταφέρθηκαν οι καταναλωτές στον “Λογαριασμό Προνομίων” απαγορεύτηκε επειδή κρίθηκε αδιαφανής, καταχρηστικός και ανίσχυρος και συνεπώς, οι καταναλωτές δε θα έπρεπε να είχαν μεταφερθεί σε “Λογαριασμό Προνομίων”. Γι’ αυτό και η δικαστική απόφαση αναφέρεται κατηγορηματικά στο διατακτικό της, στους κατόχους των λογαριασμών κατάθεσης “Απλό Ταμιευτήριο” και “Απλό Τρεχούμενος”.

Η Εθνική Τράπεζα παραβιάζει, συνεπώς, τη δικαστική απόφαση γιατί δεν εκκινεί τη διαδικασία από μηδενική βάση, όπως αυτή επιβάλλει.

Υπενθυμίζουμε επίσης, ότι η πρακτική της επιβολής χρέωσης 0,80 ευρώ στους καταθετικούς λογαριασμούς απαγορεύτηκε επειδή η τράπεζα παρουσίασε ή απέκρυψε συναλλαγές που ούτως ή άλλως ήταν δωρεάν,ως παροχές που καλύπτονται από τη μηνιαία χρέωση.

Δυστυχώς, όμως, ακόμη και η “νέα” ενημέρωση εξακολουθεί να είναι ελλιπής και, εντέλει, παραπλανητική.

Η Εθνική αποσιωπά τη δωρεάν δυνατότητα των καταναλωτών να πραγματοποιούν μεταφορές μέχρι 1.000 ευρώ μέσω του συστήματος IRIS, συνεχίζει να παρουσιάζει ως παροχή την ούτως ή άλλως -σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση- δωρεάν έκδοση αντιγράφου κίνησης του λογαριασμού και καλλιεργεί ανακρίβειες για τη φόρτιση των καρτών. Το δε περιεχόμενο της ενημέρωσης είναι ασαφές, δυσνόητο και πολύπλοκο, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να βρίσκονται σε σύγχυση και αγανάκτηση.

Επίσης, οι καταναλωτές δεν ενημερώνονται σε ποιο λογαριασμό τους αφορά η επιστολή. Ούτε τους απευθύνεται οποιαδήποτε προειδοποίηση για το γεγονός ότι επιβαρύνονται με τη συγκεκριμένη χρέωση όλοι οι σχετικοί λογαριασμοί που διατηρούν στην τράπεζα.

Για ένα πλήθος, εξάλλου, λόγων η ενημέρωση του καταναλωτή δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείται με αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, από τη στιγμή που με αυτή συνδέεται η τροποποίηση των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών. Καλούμε την Εθνική Τράπεζα, έστω και καθυστερημένα, να επιδείξει σύνεση και να σεβαστεί τα δικαιώματα των καταναλωτών -ιδίως όλων εκείνων που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις μεθόδους και τις διαδικασίες που ακολουθεί- και να σεβαστεί τη δικαστική απόφαση.

Η Εθνική Τράπεζα οφείλει, εφόσον έχει εμπιστοσύνη για τα προνόμια των πακέτων που προσφέρει, να εξηγήσει γιατί δεν απαιτεί τη ρητή συγκατάθεση των καταναλωτών, όπως αντίθετα τηρεί άλλη συστημική τράπεζα στο σημείο αυτό. Ας μην παραβλέπει ότι η παράκαμψη της διαδικασίας αυτής- σύμφωνα και με τη δικαστική απόφαση- δικαιολογείται όταν δεν πρόκειται για σημαντικές αλλαγές (όπως η χρέωση 0,80Euro).

Πιστεύει αλήθεια η Εθνική Τράπεζα ή κανείς, μετά και τις τεράστιες αντιδράσεις της κοινής γνώμης, ότι η επιβολή της μηνιαίας χρέωσης των 0,80 ευρώ για υπηρεσίες που δεν έχει αιτηθεί ο καταναλωτής, είναι ασήμαντη αλλαγή στη σχέση του με την τράπεζα;

Τέλος περιμένουμε ακόμη, την απάντηση της Εθνικής Τράπεζας αν τελικά θα επιστρέψει όσα μέχρι σήμερα εισέπραξε, κάνοντας χρήση παραπλανητικής ενημέρωσης και αδιαφανών όρων.

Ενημερώνουμε τους καταναλωτές οι οποίοι έχουν επιβαρυνθεί με τη χρέωση των 0,80 λεπτών, να ελέγξουν τους λογαριασμούς τους για τον αντιλογισμό της παράνομης χρέωσης, να αντιδράσουν στη νέα επιστολή που έλαβαν από την Εθνική, αποστέλλοντας το υπόδειγμα καταγγελίας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΕΚΠΟΙΖΩ, να αιτηθούν τη διατήρηση του/των καταθετικού/ών λογαριασμού/ών “Απλό Ταμιευτήριο” και “Απλό Τρεχούμενος” και να μας απευθυνθούν για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση».

