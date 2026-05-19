Πώς θα αντιδράσει το Ιράν αν δεχθεί νέα επίθεση – Τα πυραυλικά αποθέματα και το άλλο στενό 

Αβέβαιη είναι η διατήρηση της εκεχειρίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξαπέλυσε απειλές για νέα επίθεση στην Τεχεράνη την Κυριακή (18/5), αλλά στη συνέχεια είπε ότι θα περιμένει, καθώς είναι σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις.

Οι Ιρανοί όμως άρχισαν να ετοιμάζονται για αντίποινα και σηματοδότησαν ότι αν τους επιτεθούν οι γείτονες τους και η παγκόσμια οικονομία θα πληρώσουν ακριβό τίμημα.

«Στον πρώτο γύρο των εχθροπραξιών, οι Ιρανοί προετοιμάζονταν για παρατεταμένη σύγκρουση διάρκειας περίπου τριών μηνών», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χαμινρέζα Αζίζιτ, εμπειρογνώμονας σε θέματα ιρανικής ασφάλειας στο Γερμανικό Ινστιτούτο Διεθνών και Θεμάτων Ασφάλειας.

Το Ιράν περιόρισε τη χρήση πυραύλων για να είναι σε θέση να αντέξει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. «Οι ιρανοί ηγέτες αναμένουν ότι ο νέος γύρος εχθροπραξιών θα είναι σύντομος και υψηλής έντασης», πρόσθεσε ο Χαμινρέζα Αζίζιτ και εξήγησε ότι αναμένουν μεταξύ άλλων χτυπήματα στις ιρανικές ενεργειακές υποδομές.

Πώς θα αντιδράσει το Ιράν

Ο εμπειρογνώμονας εκτίμησε ότι το Ιράν ενδέχεται να εκτοξεύει δεκάδες ή εκατοντάδες πυραύλους την ημέρα, προκειμένου να «αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τον εχθρό και να αλλάξει τους υπολογισμούς της αντίπαλης πλευράς».

Χτυπώντας πετρελαϊκά κοιτάσματα, διυλιστήρια και λιμάνια στις χώρες του Κόλπου το Ιράν μπορεί να πλήξει την παγκόσμια οικονομία και να ασκήσει πίεση στον Τραμπ.

Εάν η ζημιά είναι αρκετά μεγάλη, θα μπορούσε να παρασύρει χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και τη Σαουδική Αραβία ακόμη πιο βαθιά σε έναν πόλεμο που έχουν προσπαθήσει να αποφύγουν.

Οι Ιρανοι αξιωματούχοι έχουν κατηγορήσει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ότι επέτρεψαν στις ΗΠΑ να επιτεθούν στο Ιράν από τις βάσεις που φιλοξενούν στα εδάφη τους.

«Πρέπει οπωσδήποτε να επαναφέρουμε τα Εμιράτα στην εποχή των καμήλων — και μπορούμε να το κάνουμε αυτό», δήλωσε ο Μεχντί Χαρατιάν, αναλυτής που διατηρεί στενές σχέσεις με τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας, σε συνέντευξη που έδωσε σε podcast τον περασμένο μήνα. «Αν χρειαστεί, θα καταλάβουμε το Αμπού Ντάμπι».

Το άλλο στενό

Το Ιράν θα μπορούσε επίσης να επιχειρήσει να θέσει υπό τον έλεγχο του το Στενό του Μπαμπ-αλ-Μαντέμπ.

Το Στενό συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και βρίσκεται δίπλα από τα εδάφη που ελέγχουν οι Χούθ. Από εκεί διέρχεται το ένα δέκατο του παγκόσμιου εμπορίου. Στην τελευταία φάση των εχθροπραξιών, οι Ιρανοί εκμεταλλεύτηκαν τη γειτνίασή τους με το Στενό του Ορμούζ για να ασκήσουν τεράστια πίεση στην παγκόσμια οικονομία. Αν η ιρανική κυβέρνηση πιστεύει ότι ο έλεγχός της επί του στενού αυτού κινδυνεύει, ίσως θελήσει «να αναγκάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να επικεντρωθούν σε δύο θαλάσσια μέτωπα αντί για ένα», δήλωσε ο κ. Αζίζι.

Ο αναλυτής Μεχντί Χαρατιάν δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι αν οι ΗΠΑ επιτεθούν στις ιρανικές υποδομές η Τεχεράνη θα απαντήσει, περιορίζοντας την διέλευση Στενό του Μπαμπ-αλ-Μαντέμπ.

Η κίνηση αυτή θα μπορούσε να διατηρήσει την πίεση στην παγκόσμια οικονομία, αλλά η εκτέλεση της ίσως αποδειχθεί περίπλοκη. Οι Χούθι έχουν δεσμευτεί να υπερασπιστούν το Ιράν σε περίπτωση περιφερειακού πολέμου, αλλά αντέδρασαν με συστολή κατά την τελευταία φάση των συγκρούσεων.

