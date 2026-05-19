Τζόναθαν Άντικ, ο γιος που δεν κατάφερε να κρατήσει τα ηνία της Mango και αντικαταστάθηκε από τον πατέρα του – Έδωσε 1 εκατ. εγγύηση και αφέθηκε ελεύθερος

Ο γιος του Ισάκ Άντικ, που ερευνάται για το φόνο του πατέρα του και συνελήφθη το πρωί της Τρίτης, κράτησε τα ηνία της εταιρείας Mango για ένα σύντομο χρονικό διάστημα που χαρακτηρίστηκε ζημιογόνο.Ο Τζόναθαν Άντικ αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 1 εκατ. ευρώ. Ο δικαστής στην Ισπανία επέβαλε επίσης τρία μέτρα περιορισμού: εβδομαδιαίες εμφανίσεις στο δικαστήριο, αφαίρεση διαβατηρίου και απαγόρευση εξόδου από την Ισπανία.

Σε μια οικογενειακή επιχείρηση, το να είσαι ο πρώτος είναι εξίσου δύσκολο με το να είσαι ο δεύτερος. Ο πρώτος είναι ο επιχειρηματίας που λαμβάνει το ρίσκο και δημιουργεί κάτι από το μηδέν. Ο δεύτερος είναι αυτός που πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του έργου, να επεκτείνει και στη συνέχεια να παραδόσει αποτελέσματα στο επόμενο κρίκο της αλυσίδας. Στην εταιρεία Mango αυτή η μετάβαση δεν πήγε πολύ καλά.

Η σύντομη περίοδος κατά την οποία ο Τζόναθαν Άντικ ήταν στην πρώτη γραμμή της εταιρείας, μεταξύ 2014 και 2018, σημαδεύτηκε από ζημίες εκατομμυρίων και χαρακτηρίστηκε από μια σαφή αναταραχή, μέχρι το σημείο που ο ιδρυτής της μάρκας μόδας, Ισάκ Άντικ, διέκοψε την άδεια που είχε πάρει για να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο με το σκάφος του επιστρέφοντας εσπευσμένα στην εταιρεία, απομακρύνοντας τον γιο του και αντικαθιστώντας τον από τον Τόνι Ρουίζ, ένα στέλεχος εκτός της οικογένειας.

Ο αποκλεισμός του Τζόναθαν από την ηγεσία της Mango δημιούργησε ρήξη με τον πατέρα του, ο οποίος ήταν η δυσαρεστημένος με τον πρωτότοκο γιο του. Φίλη του ιδρυτή κατά τη στιγμή του θανάτου του, η Estefanía Knuth, μίλησε πώς επηρεάστηκε η σχέση πατέρα-γιου: Ο Τζόναθαν ένιωθε «ταπεινωμένος» από αυτή την κίνηση και ο πατέρας του έτρεφε ελάχιστη επαγγελματική εκτίμηση για τον γιο του. Άλλοι επίσης κοντά στη Mango ισχυρίστηκαν ότι ο Τζόναθαν δεν είχε κληθεί να διευθύνει την εταιρεία εξαρχής και ότι, σε όλες τις περιπτώσεις, η σχέση που διατηρούσε με τον πατέρα του όταν πέθανε ήταν «καλή», σύμφωνα με δημοσίευμα της El Pais.

Η συγκρουσιακή σχέση μεταξύ του Ισάκ και του Τζόναθαν, ήταν παρούσα στην έρευνα που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια ενός έτους και η οποία κορυφώθηκε την Τρίτη, με τη σύλληψη του Τζόναθαν Άντικ για την φερόμενη δολοφονία του πατέρα του. Ο Ισάκ Άντικ έπεσε κατά τη διάρκεια μιας πεζοπορίας, στο όρος Μοντσεράτ στις 14 Δεκεμβρίου 2024.

Ο ιδρυτής, Ισάκ Άντικ, γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη το 1953, μεγάλωσε ως ο τυπικός προστάτης της οικογενειακής επιχείρησης: διατήρησε την προσωπικότητα του επιχειρηματία, ταξίδεψε στη Βαρκελώνη πουλώντας πουκάμισα που αγόραζε στο Μεγάλο Παζάρι της πόλης του και κατέληξε να δημιουργήσει έναν γίγαντα της μόδας που τον κατέστησε έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Καταλονίας, με περιουσία 4.5 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με το Forbes.

Γεννημένος το 1981, ο Τζόναθαν Άντικ κληρονόμησε την αυτοκρατορία Mango από κοινού με τις αδερφές του Τζούντιθ και Σάρα και είναι επί του παρόντος ο μόνος από τα τρία παιδιά που είναι στο συμβούλιο της Mango, ως αντιπρόεδρος. Ο πρωτότοκος μπήκε στην Mango το 2005, αφού σπούδασε Οπτικοακουστική Επικοινωνία στις Ηνωμένες Πολιτείες και έκανε μεταπτυχιακό στη διοίκηση στο IESE Business School. Το 2007 προχώρησε στη διεύθυνση της νέας ανδρικής σειράς Mango Man, ένα project που ήταν στενά συνδεδεμένο με αυτόν.

Άνθρωποι του περιβάλλοντος του σημείωναν ότι ήταν ένα «απαιτητικό, σκληρό και άμεσο» άτομο, αλλά και «υποστηρικτικός» με την ομάδα του. «Έχει μεγάλη κατανόηση της μόδας, υποθέτω επειδή την έχει σε όλη του τη ζωή, και είναι τελειομανής και προσεκτικός στη λεπτομέρεια», λέει ένας στέλεχος της Mango Man, ένα project του οποίου ηγήθηκε ο Τζόναθαν και για το οποίο, εξηγεί, ο Ισάκ «ένιωθε περήφανος».

Αλλά ήταν το 2012, όταν ήταν 31 ετών, όταν ήρθε ο φόβος της απόλυσης: ο πατέρας του τού ζήτησε να αποχωρήσει και τον ανάγκασε να παραδώσει τη διοίκηση της εταιρείας. Για να του αναθέσει κάποιες αρμοδιότητες, τον τοποθέτησε αναπληρωτή πρόεδρο της εταιρείας το 2014.

Αλλά ο πατέρας του παρακολουθούσε πάντα στενά την εταιρεία του και το 2015 ανέθεσε στον άγνωστο Τόνι Ρουίζ, που προερχόταν από τη Leroy Merlin, να επιβλέπει της εταιρεία ως οικονομικός διευθυντής, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Τζόναθαν Άντικ ως εξουσιοδοτημένος σύμβουλος. Κατά τη διάρκεια των επόμενων τριών ετών η εταιρεία, η οποία αποτελούσε μια μηχανή παραγωγής χρήματος, συσσώρευσε ζημίες περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ. Ο πατέρας ήταν τελικά αυτός που επέστρεψε από τη συνταξιοδότησή του για να τη σώσει: το 2018 διόρισε τον Ρουίζ γενικό διευθυντή και το 2020 τελικά αντικατέστησε τον γιο του.

Η σύλληψη

Μετά τον θάνατο του πατέρα του, ο Τζόναθαν Άντικ συνέχισε τον εκτελεστικό του ρόλο στην Mango Man, αλλά τον Ιούνιο του περασμένου έτους, έχοντας διορίσει το Ρουίζ ως πρόεδρο, η εταιρεία αποφάσισε να απομακρύνει τον Τζόναθαν.

Ο Τζόναθαν Άντικ συνελήφθη το πρωί στο σπίτι του και σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης αποτελεί προπαρασκευαστικό βήμα για να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας όπου θα καταθέσει ως ύποπτος.

Από την πλευρά της, η οικογένεια Άντικ ανέφερε ότι ο Τζόναθαν «ήταν και παραμένει πλήρως συνεργάσιμος με τις Αρχές» και ότι η κατάθεσή του αφορά τις έρευνες για το τι έγινε την 14η Δεκεμβρίου το 2024.

Βίντεο από τη στιγμή που ο Τζόναθαν Άντικ φτάνει στα δικαστήρια του Μαρτορέλ:

— RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 19, 2026

Οι Αρχές ζήτησαν το κινητό του, το οποίο και παρέδωσε, προκειμένου να εξετάσουν πιθανά μηνύματα που να υποδεικνύουν κίνητρο, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση διαπίστωσαν πως λίγες ημέρες πριν τη μοιραία πτώση στον γκρεμό του πατέρα του, ο Τζόναθαν είχε επισκεφθεί το σημείο.

Η οικογένεια είχε δηλώσει πέρυσι ότι ήταν πεπεισμένη για την αθωότητα του Τζόναθαν, μετά από αναφορές τοπικών μέσων που ανέφεραν ότι βρισκόταν σε εξέλιξη επίσημη έρευνα για πιθανή ανθρωποκτονία.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η 14η Δεκεμβρίου 2024 ξεκίνησε ήσυχα. Ο Ίσακ και ο γιος του, Τζόναθαν, βγήκαν για μια πεζοπορία στο Collbató, στους πρόποδες του Montserrat.

Ήταν μια διαδρομή που ήξεραν και οι δύο. Κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς συνέβη εκείνο το πρωινό.

Λίγες ώρες αργότερα, ο ιδρυτής της Mango βρέθηκε νεκρός, αφού είχε πέσει σε γκρεμό ύψους εκατό μέτρων.

Ο γιος του κάλεσε τις αρχές.

Οι πρώτες αναφορές μιλούσαν για «τραγικό ατύχημα».

Η αστυνομία συνέλεξε μαρτυρίες, ανάμεσά τους και εκείνη της συντρόφου του Άντιτς, Εστεφανίας Κνουτ, γνωστής γκολφέρ. Κανένα στοιχείο δεν φαινόταν να δείχνει εγκληματική ενέργεια.

Όμως κάτι δεν ταίριαζε.

Τους μήνες που ακολούθησαν, οι Mossos d’Esquadra συνέχισαν διακριτικά τις έρευνες. Οι καταθέσεις του Τζόναθαν φάνηκαν ασυνεπείς.

Ο Τζόναθαν Άντικ, που ήταν το μοναδικό πρόσωπο παρόν τη στιγμή του δυστυχήματος, είχε αρχικά δώσει κατάθεση ως μάρτυρας, ενώ η έρευνα είχε αρχειοθετηθεί τον Ιανουάριο του 2025, καθώς δεν είχαν βρεθεί στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

Ωστόσο, η υπόθεση άνοιξε ξανά αργότερα, με τις αρχές να εξετάζουν τα κινητά τηλέφωνα του Τζόναθαν Άντικ και των αδελφών του, ενώ τον Οκτώβριο του 2025 έγινε γνωστό ότι ο Τζόναθαν Άντικ τέθηκε υπό επίσημη δικαστική έρευνα ως ύποπτος για δολοφονία μετά τον θάνατο του πατέρα του.

Η οικογένειά του είχε τότε εκδώσει ανακοίνωση στην οποία ανέφερε: «Η οικογένεια Andic δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο τους τελευταίους μήνες σχετικά με τον θάνατο του Isac Andic, ούτε θα το κάνει στο μέλλον.

Ωστόσο, επιθυμεί να δείξει τον σεβασμό της για τις διαδικασίες που έχουν διεξαχθεί σχετικά με αυτό το θέμα και θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές, όπως έχει κάνει μέχρι τώρα.

Είναι επίσης βέβαιο ότι αυτή η διαδικασία θα ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό και ότι η αθωότητα του Jonathan θα αποδειχθεί».

Από την πλευρά του ο Τζόναθαν Άντικ, έχει αρνηθεί επανειλημμένα οποιαδήποτε εμπλοκή στον θάνατο του πατέρα του, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για ατύχημα κατά τη διάρκεια κοινής πεζοπορίας σε δημοφιλή τουριστική περιοχή.

Σύμφωνα με το Euronews, αντιφάσεις στις καταθέσεις του και άλλα στοιχεία οδήγησαν τους ερευνητές να εξετάσουν βαθύτερα την υπόθεση.

Αρκετά ισπανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι πατέρας και γιος είχαν τεταμένη σχέση και πως είχαν εμπλακεί σε έντονο καβγά λίγο πριν από το τραγικό περιστατικό.

