Συνελήφθη ο γιος του ιδρυτή της Mango για τον θάνατο του πατέρα του

Σοκ προκαλεί στην Ισπανία η είδηση της σύλληψης του Τζόναθαν Άντικ, γιου του ιδρυτή της παγκοσμίως γνωστής εταιρείας μόδας Mango, Ίσακ Άντικ.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από τις αρχές της Καταλονίας στο πλαίσιο έρευνας για τον θάνατο του πατέρα του, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του τον Δεκέμβριο του 2024 μετά από πτώση από γκρεμό κοντά στη Βαρκελώνη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Αρχών, ο Τζόναθαν Άντικ ανακρίνεται από τους ερευνητές, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες.

Η οικογένεια είχε δηλώσει πέρυσι ότι ήταν πεπεισμένη για την αθωότητα του Τζόναθαν, μετά από αναφορές τοπικών μέσων που ανέφεραν ότι βρισκόταν σε εξέλιξη επίσημη έρευνα για πιθανή ανθρωποκτονία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ίσακ Άντικ, γνωστός επιχειρηματίας στον χώρο της μόδας, είχε χάσει τη ζωή του πέφτοντας από γκρεμό ύψους πάνω από 100 μέτρα ενώ πεζοπορούσε μαζί με την οικογένειά του στις σπηλιές Montserrat, στην Καταλονία.

Η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον, ενώ οι ισπανικές αρχές διερευνούν κάθε πτυχή της τραγωδίας.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η 14η Δεκεμβρίου 2024 ξεκίνησε ήσυχα. Ο Ίσακ και ο γιος του, Τζόναθαν, βγήκαν για μια πεζοπορία στο Collbató, στους πρόποδες του Montserrat.

Ήταν μια διαδρομή που ήξεραν και οι δύο. Κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς συνέβη εκείνο το πρωινό.

Λίγες ώρες αργότερα, ο ιδρυτής της Mango βρέθηκε νεκρός, αφού είχε πέσει σε γκρεμό ύψους εκατό μέτρων.

Ο γιος του κάλεσε τις αρχές.

Οι πρώτες αναφορές μιλούσαν για «τραγικό ατύχημα».

Η αστυνομία συνέλεξε μαρτυρίες, ανάμεσά τους και εκείνη της συντρόφου του Άντιτς, Εστεφανίας Κνουτ, γνωστής γκολφέρ. Κανένα στοιχείο δεν φαινόταν να δείχνει εγκληματική ενέργεια.

Όμως κάτι δεν ταίριαζε.

Τους μήνες που ακολούθησαν, οι Mossos d’Esquadra συνέχισαν διακριτικά τις έρευνες. Οι καταθέσεις του Τζόναθαν φάνηκαν ασυνεπείς.

Ο Τζόναθαν Άντικ, που ήταν το μοναδικό πρόσωπο παρόν τη στιγμή του δυστυχήματος, είχε αρχικά δώσει κατάθεση ως μάρτυρας, ενώ η έρευνα είχε αρχειοθετηθεί τον Ιανουάριο του 2025, καθώς δεν είχαν βρεθεί στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

Ωστόσο, η υπόθεση άνοιξε ξανά αργότερα, με τις αρχές να εξετάζουν τα κινητά τηλέφωνα του Τζόναθαν Άντικ και των αδελφών του, ενώ τον Οκτώβριο του 2025 έγινε γνωστό ότι ο Τζόναθαν Άντικ τέθηκε υπό επίσημη δικαστική έρευνα ως ύποπτος για δολοφονία μετά τον θάνατο του πατέρα του.

Η οικογένειά του είχε τότε εκδώσει ανακοίνωση στην οποία ανέφερε: «Η οικογένεια Andic δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο τους τελευταίους μήνες σχετικά με τον θάνατο του Isac Andic, ούτε θα το κάνει στο μέλλον.

Ωστόσο, επιθυμεί να δείξει τον σεβασμό της για τις διαδικασίες που έχουν διεξαχθεί σχετικά με αυτό το θέμα και θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές, όπως έχει κάνει μέχρι τώρα.

Είναι επίσης βέβαιο ότι αυτή η διαδικασία θα ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό και ότι η αθωότητα του Jonathan θα αποδειχθεί».

Από την πλευρά του ο Τζόναθαν Άντικ, έχει αρνηθεί επανειλημμένα οποιαδήποτε εμπλοκή στον θάνατο του πατέρα του, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για ατύχημα κατά τη διάρκεια κοινής πεζοπορίας σε δημοφιλή τουριστική περιοχή.

Σύμφωνα με το Euronews, αντιφάσεις στις καταθέσεις του και άλλα στοιχεία οδήγησαν τους ερευνητές να εξετάσουν βαθύτερα την υπόθεση.

Αρκετά ισπανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι πατέρας και γιος είχαν τεταμένη σχέση και πως είχαν εμπλακεί σε έντονο καβγά λίγο πριν από το τραγικό περιστατικό.

Ποιος ήταν ο ιδρυτής της Mango

Ο Ίσακ Άντιτς ήταν ο πιο… ήσυχος δισεκατομμυριούχος της Ισπανίας.

Ένας άνθρωπος που προτιμούσε να μιλά μέσα από υφάσματα και βιτρίνες, παρά μέσα από λόγια. Ο άνθρωπος που ίδρυσε τη Mango, δίνοντας στη μεσογειακή μόδα τη φινέτσα της παγκόσμιας σκηνής, πέθανε σε ένα βουνό της Καταλονίας σε μία υπόθεση που προκάλεσε σοκ.

Αλλά για όσους τον γνώριζαν, ο Ίσακ Άντιτς δεν μπορεί να συνοψιστεί σε μια αστυνομική υπόθεση. Ήταν ένας άνθρωπος που έζησε χαμηλόφωνα και άφησε πίσω του έναν κόσμο από ράφια, γραμμές και υφές, μια αυτοκρατορία της απλότητας.

Γεννημένος το 1953 στην Κωνσταντινούπολη, από σεφαραδίτικη εβραϊκή οικογένεια (η ονομασία «Σεφεράδ» αποτελεί την παλιά βιβλική ονομασία της εβραϊκής γλώσσας για την Ισπανία) με ρίζες στη Θεσσαλονίκη, ο Άντιτς μεγάλωσε ανάμεσα σε ρολά υφασμάτων και φωνές της αγοράς.

Στη δεκαετία του ’60 η οικογένεια μετακόμισε στην Καταλονία, αναζητώντας σταθερότητα και μια νέα αρχή. Ο μικρός Ίσακ δεν μιλούσε καλά τα ισπανικά, αλλά καταλάβαινε κάτι βαθύτερο, τη γλώσσα του εμπορίου και της αισθητικής.

Ξεκίνησε πουλώντας πουκάμισα στους δρόμους της Βαρκελώνης. Εκεί έμαθε πώς ντύνονται οι άνθρωποι όταν δουλεύουν, πώς περπατούν όταν αγαπούν, πώς κοιτάζουν όταν φορούν κάτι που τους ταιριάζει.

Αυτή η παρατήρηση έγινε το DNA της Mango, που ίδρυσε το 1984 με τον αδελφό του Ναχμάν. Η βαθύτερη επιθυμία του ήταν ότι ήθελε να εκφράσει μια μεσογειακή ταυτότητα, δηλαδή καθαρές γραμμές, σιγουριά χωρίς επίδειξη.

Η Mango μεγάλωσε γρήγορα, από μια μικρή μπουτίκ στη Βαρκελώνη σε παγκόσμιο δίκτυο με περισσότερα από 2.500 καταστήματα σε 110 χώρες. Αλλά ο ίδιος ο Άντιτς παρέμεινε αθέατος. Δεν έδινε συνεντεύξεις, δεν εμφανιζόταν στα φεστιβάλ μόδας, δεν άφηνε φωτογράφους να μπουν στο γραφείο του.

Όσοι δούλεψαν μαζί του λένε πως προτιμούσε να μπαίνει στα καταστήματα αθόρυβα, να πιάνει το ύφασμα στα χέρια, να ρωτά έναν υπάλληλο αν το ράφι δείχνει «καθαρό».

Ήταν εμμονικός με τη λεπτομέρεια αλλά όχι με την πολυτέλεια.

Στα μάτια των Ισπανών, ήταν το αντίπαλο δέος του Αμανθιο Ορτέγκα, ιδρυτή της Zara.

Στο Forbes, η περιουσία του εκτιμήθηκε στα 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο ίδιος, όμως, ζούσε μακριά από τις βιτρίνες της επιτυχίας, μοιράζοντας τον χρόνο του ανάμεσα στη Βαρκελώνη και το σπίτι του στην εξοχή.

Διαβάστε επίσης

Οικογενειακή τραγωδία στην Ισπανία: Σκότωσε τους γονείς του και τραυμάτισε σοβαρά το 7 μηνών παιδί του

Αργεντινή: Κανένα ζώο δεν αξίζει να γίνεται πείραμα – Aρουραίοι εργαστηρίου αναζητούν μια ζεστή αγκαλιά

Νέοι ισχυρισμοί για την Μπριζίτ Μακρόν: Έδιωξε από το Ελιζέ νεαρή ασκούμενη που έκανε τα γλυκά μάτια στον Μακρόν