Υποκλοπές: Δεν πάει να καταθέσει στη Βουλή ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας – Επικαλείται «διάκριση των εξουσιών»

Δεν θα προσέλθει τελικά αύριο (20/5) στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για να καταθέσει για τις υποκλοπές ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας.

Ο εισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου θα αποστείλει επιστολή απαντώντας ουσιαστικά ότι από το Σύνταγμα και τη νομολογία του Αρείου Πάγου «δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση ο εισαγγελέας ΑΠ», και συγκεκριμένα σχετικά με τη διάταξή του να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών.

Υπενθυμίζεται ότι ανάλογα είχε πράξει και η προκάτοχός του, Γεωργία Αδειλίνη.

Επίσης, αρνητική ήταν και η κλήση το 2024 της τότε εισαγγελέως της ΕΥΠ Βασιλικής Βλάχου, όταν ζητήθηκαν στοιχεία για τον πειθαρχικό της έλεγχο, καθώς και η κλήτευση της τότε αντιπροέδρου του Α.Π. και προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου Ελένης Φραγκάκη.

Την κλήση του Κωνσταντίνου Τζαβέλλα έχουν ζητήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης για «λειτουργικά θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους».

