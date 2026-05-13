Το drone «χωρίζει» Ελλάδα – Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

Με καθυστέρηση αρκετών εικοσιτετραώρων ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στο ζήτημα του υποβρύχιου drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα προσερχόμενος στη συνάντηση των υπουργών Άμυνας των χωρών μελών της ΕΕ στις Βρυξέλλες αναφερόμενος μάλιστα για πρώτη φορά στην Ουκρανία.

«Θα έχω την ευκαιρία να πληροφορήσω τους ομολόγους μου, παρουσία και του Ουκρανού υπουργού Άμυνας ότι πλέον έχουμε τη βεβαιότητα ότι το θαλάσσιο drone που αλιεύσαμε στην Ελλάδα (σ.σ στη Λευκάδα) είναι ουκρανικό» ανέφερε ο καθ υλην αρμοδίως υπουργός αναφερόμενος για πρώτη φορά στην Ουκρανία .

Με τον τρόπο του παράλληλα ξεκαθάρισε ότι η Λευκάδα ανήκει στην ….Ελλάδα αφού αρχικά είχε πει ότι το drones αλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας μπήκε στην ουσία της υπόθεσης λέγοντας ότι «Αντιλαμβάνεστε ότι η παρουσία του θαλάσσιου drone επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, αλλά επίσης επηρεάζει και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα».

Στην σύνοδο στην οποία μετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης και ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Μιχαίλο Φεντοροφ ανέφερε ότι θα απαντήσει μόλις εξετάσει το θέμα για το USV στη Λευκάδα.

Το θέμα ωστόσο έχει προκαλέσει έντονη κινητικότητα σε διπλωματικό επίπεδο, ενώ η κυβέρνηση με καθυστέρηση εμφανίζεται αποφασισμένη να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να αποτραπεί η επανάληψη αντίστοιχων συμβάντων.

Όπως σημείωναν μάλιστα γαλάζια στελέχη η ενεργοποίηση ενός τέτοιο drones θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην χώρα μας σε μία ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο όπως είναι το καλοκαίρι.

Σε συνέντευξη του ο Δημήτρης Καιρίδης αναφερόμενος στο θαλάσσιο drone στη Λευκάδα, είπε ότι «υπάρχει μια γενικότερη δυσφορία με την Ουκρανία από την πίεση που έχει ασκήσει ο Ζελένσκι προς τους ευρωπαίους για ταχύτατη είσοδο στην ΕΕ. Φαίνεται ότι στο Κίεβο δεν αντιλαμβάνονται ότι η διαδικασία από ένα σημείο και μετά είναι τεχνική, χρειάζεται να ικανοποιηθούν μια σειρά από θέματα. Προφανώς η θέση της Ουκρανίας είναι στην ΕΕ αλλά δεν μπορεί κάτι τέτοιο να γίνει μέχρι το 2028 και εδώ ο Ζελένσκι έρχεται και τους λέει ότι “με έχετε περισσότερη ανάγκη από ότι σας έχω εγώ, θα πρέπει να κάνετε αυτό και εκείνο”

Πρόσθεσε μάλιστα πως “για αυτό υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση πως θα την κρατήσουν από τη μια ζεστή από την άλλη δεν μπορεί να παρακάμψουμε τους όρους και τους κανόνες της ΕΕ. Στην Ελλάδα η δυσφορία είναι επιπρόσθετη διότι είχαμε επιθέσεις εναντίον ελληνικών πλοίων στην Μαύρη θάλασσα που μεταφέρανε πετρέλαιο “καζακικό” και τώρα έχουμε αυτό και υπάρχει μια δυσφορία ότι ενώ η Ελλάδα έχει κάνει τα αδύνατα δυνατά να βοηθήσει την Ουκρανία αυτό δεν είναι κάτι που αναγνωρίζεται στον βαθμό που θα έπρεπε».

Ερωτηθείς ακόμα αν πρέπει να γίνει διπλωματικό διάβημα προς την Ουκρανία, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της γαλάζιας παράταξης τόνισε ότι «το διάβημα συνηθίζεται στις διπλωματικές σχέσεις των κρατών, έχουμε έναν πολύ καλό πρέσβη στο Κίεβο».

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έχει προαναγγείλει ωστόσο ότι με την ολοκλήρωση της έρευνας εάν προκύψουν ευθύνες ότι το Υπουργείο Εξωτερικών θα προχωρήσει στα απαραίτητα διαβήματα.

Να θυμίσουμε ότι το ζήτημα τέθηκε και στους Υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ, από το Γιώργο Γεραπετρίτη, τη Δευτέρα, ο οποίος επίσης υπήρξε ιδιαίτερα αυστηρός στις δήλωσεις του.

Μένει να φανεί κατά πόσο η συγκεκριμένη υπόθεση θα επηρεάσει τις σχέσεις Αθήνας – Κιέβου, από εδώ και στο εξής.

Το ουκρανικό USV, που σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες είναι τύπου Magura V5 έχει μεταφερθεί σε εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού στην Αττική και «σκανάρεται» με στόχο να προκύψουν στοιχεία πέραν της προέλευσης του, για την αποστολή του και τη διαδρομή που ακολούθησε μέχρι να βρεθεί στη Λευκάδα.

